Una mujer mató a su pareja luego de una discusión en Pedro Luro
El hecho ocurrió en horas de la madrugada.
Una mujer fue capturada en la madrugada de hoy en cercanías de Pedro Luro, luego de que se constatara que había matado a su pareja luego de apuñalarlo en el tórax.
El hecho ocurrió en una quinta ubicada en el kilómetro 807 de la ruta nacional 3, sobre el acceso norte a la localidad.
La mujer fue identificada como Cristina Mabel Irfell, de 32 años. Según se indicó, luego de una discusión, le habría asestado a una puñalada su pareja, Braian Ludvick, de 39 años. La víctima falleció en el lugar.
La UFIJ Nº5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca interviene en el caso, tomando declaración a dos testigos presenciales y secuestrando las prendas de la detenida.
Según se indicó, el hecho ya fue considerado como esclarecido, bajo la carátula de Homicidio.