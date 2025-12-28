Una mujer mató a su pareja luego de una discusión en Pedro Luro

Una mujer fue capturada en la madrugada de hoy en cercanías de Pedro Luro, luego de que se constatara que había matado a su pareja luego de apuñalarlo en el tórax.

El hecho ocurrió en una quinta ubicada en el kilómetro 807 de la ruta nacional 3, sobre el acceso norte a la localidad.

La mujer fue identificada como Cristina Mabel Irfell, de 32 años. Según se indicó, luego de una discusión, le habría asestado a una puñalada su pareja, Braian Ludvick, de 39 años. La víctima falleció en el lugar.

La UFIJ Nº5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca interviene en el caso, tomando declaración a dos testigos presenciales y secuestrando las prendas de la detenida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según se indicó, el hecho ya fue considerado como esclarecido, bajo la carátula de Homicidio.