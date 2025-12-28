Condenada por maltrato seguirá presa, mientras buscan extraditar a su marido

Mientras continúa el trámite para extraditar desde México a un empresario de origen holandés acusado de abusar de sus hijas adoptivas en una vivienda del barrio Patagonia, a su mujer, condenada por encubrimiento y complicidad, le rechazaron la posibilidad de salir de la cárcel.

Se trata de Marta Alejandra Lambrecht, quien a fines del año pasado recibió una pena de 10 años de prisión como partícipe necesaria de los aberrantes delitos consumados por su marido, Christiaan Robert Goslinga Kryen.

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El Tribunal en lo Criminal N° 1, que había sentenciado a la acusada, le rechazó hace un tiempo un pedido de arresto domiciliario a su favor; la defensora apeló, pero la Cámara Penal (Sala I) mantuvo la decisión para que Lambrecht no saliera de prisión.

Fue la Sala I, con los votos de los jueces Gustavo Barbieri, Guillermo Rodríguez y Guillermo Petersen.

La defensa entendía que fue errónea la decisión porque el servicio penitenciario había dictaminado la conveniencia de otorgarle la domiciliaria y que su asistida no revestía peligros procesales, incluso ajustándose al uso de una tobillera con monitoreo electrónico.

También destacó que no existían riesgos de entorpecimiento dado que la etapa de instrucción había finalizado y que, por otro lado, Goslinga ya había sido detenido a mediados de este año en tierras mexicanas.

La defensa, por último, remarcó que la pena a 10 años de prisión no podría ser tomada, de manera aislada, para determinar la eventual existencia de peligro de fuga y también remarcó los problemas de salud de la madre de Lambrecht, que necesitaban de su ayuda.

Sin excepcionalidad

La Cámara, sin embargo, rechazó el recurso y confirmó que la mujer seguirá en la cárcel.

"Tal como ha valorado el tribunal de grado, no se evidencia en autos una situación excepcional", agregaron los jueces.

El artículo 163 del Código Procesal Penal requiere un "rasgo de excepcionalidad en el hecho y/o en el sujeto para su concesión, lo que en este caso no advierto".

"Las circunstancias alegadas por la parte en relación a la salud de la madre de la imputada o la importancia de fortalecer el vínculo familiar, no presentan características tales como para abastecer la excepcionalidad requerida por el legislador para la procedencia de la medida", argumentaron.

Por otra parte, el "favorable" devenir institucional que evidenció Lambrecht, así como el dictamen "conveniente" del Departamento Técnico Criminológico "no constituyen tampoco circunstancias que pudieran razonablemente ser subsumida en los requerimientos que establece el Código Procesal para el dictado de la morigeración".

En cuanto a los peligros procesales, la Cámara compartió los argumentos de los jueces de origen, en cuanto a que la mujer fue condenada como partícipe necesaria en dos hechos tipificados como abuso sexual gravemente ultrajante agravado a la pena de 10 años de prisión.

En ese sentido, destacaron "el elevado" monto de la pena impuesta y "la gravedad del hecho por el que se la condenó".

El Tribunal de Casación Penal bonaerense tiene dicho que "el peligro de sustracción a la acción de la justicia arrecia cuando mayor es la certeza de ser destinatario de la sanción. Y esto, indudablemente ocurre cuando se dicta la sentencia condenatoria".

Por último, los camaristas valoraron la gravedad de los hechos, la corta edad de las víctimas, la reiteración de los delitos por un período de tiempo "sumamente extenso (en cuanto a su conducta participativa contra la integridad sexual)", sumado al "grado de agresividad que ella desplegaba" contra las pequeñas víctimas.

Pedido de extradición formalizado

Capturado. Christiaan Robert Goslinga Kryen, de nacionalidad mexicana, con último domicilio en Georgia 71 de la ciudad de Benito Juárez (México DF), fue detenido en ese país del norte a mediados de este año. Tenía pedido de captura internacional por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado, reiterado, en concurso real.

Trámite. La Justicia de Garantías local tramita, con su par mejicana, la extradición, pedida en junio a través de la Cancillería.

Alternativa. En México se hará una especie de juicio, con intervención de fiscal y defensor de ese país, y el acusado podría llegar a optar por la posibilidad de ser juzgado allí.

Hechos. Según la causa, a cargo del fiscal Diego Torres, entre 2018 y 2022 Lambrecht colaboró para que Goslinga sometiera a distintos abusos a dos hermanitas que habían adoptado y con las cuales vivían en una vivienda del barrio Patagonia.