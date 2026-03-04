La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica da inicio a una nueva edición

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica suele congregar a una gran cantidad de concurrentes

Con la apertura oficial, a partir de las 18, en el Portal de Ingreso ubicado en Juan de la Piedra y 25 de Mayo, comienza hoy la edición 2026 de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica. Se destaca la presentación de La Mancha de Rolando, Lautaro Rojas, Alex Freidig, junto a artistas locales y regionales.

Como todos los años, los primeros días de marzo, maragatos y maragatas, sumado a toda la zona de influencia, se congregan para homenajear a los héroes del 7 de marzo de 1827, cuando un puñado de milicianos y vecinos, doblegaron al ejercito del Brasil, que quería ganar el puerto local.

La Mancha de Rolando será de una de las principales atracciones

Esta no será una edición más, ya que es la antesala del Bicentenario de tan histórica gesta, que a pesar que no esta nacionalizada como se merece, si el pueblo del Portal de la Patagonia sigue reconociendo el esfuerzo de sus antepasados.

En la continuidad del primer día del festival maragato, por la noche la actividad se concentra en la explanada del predio del ferrocarril, allí, junto a la réplica de mítico Cerro de la Caballada, se concretará la Noche de Música y Danzas, con la presentación del grupo de danzas Gaucho Molina, Mabel León, Pocho León, Saúl Herrero, Gissel Bustos y Daniel Cantos.

Mañana, en tanto se concretará la Noche de Cumbia, con el cierre de Los Barbaros, el viernes el rock se hará presente y la actuación principal de La Mancha de Rolando; en tanto el sábado, el folclore será el elegido con la llegada de Alex Freidig (participante de la Voz Argentina) y Lautaro Rojas y el cierre el domingo, el día de la Mujer, con una Noche de Folclore y Chamamé.

Acto Oficial, Desfile Cívico – Militar y Paseo Criollo

En el marco de un nuevo aniversario de la Gesta del 7 de Marzo de 1827, el sábado 7, desde las 10, el intendente Ricardo Marino, junto al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; el intendente de Viedma, Marcos Castro y autoridades de ambas comunas y provincias, encabezarán el acto oficial del 199°| aniversario de la Gesta.

Por la tarde, desde las 16, se concretará el tradicional Desfile Cívico–Militar y Paseo Criollo, en las calles céntricas de Carmen de Patagones. (por Javier Cambarieri)