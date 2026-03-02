Carmen de Patagones: la Justicia ordenó restituir al Municipio terrenos que habían sido tomados

En Carmen de Patagones, la Justicia dispuso la restitución al Municipio de los terrenos que habían sido ocupados días atrás y que están afectados al programa "Un lote, una vivienda".

La Secretaría de Gobierno confirmó que, por disposición del Juzgado de Garantías de Bahía Blanca, se notificó formalmente a las personas que se encontraban en el predio, en el marco de la causa judicial iniciada tras las tomas.

Luego de recibir la notificación correspondiente, los ocupantes comenzaron a retirarse del lugar de manera voluntaria y paulatina. Según se informó oficialmente, actualmente no permanecen personas en el sector.

En consecuencia, la Justicia ordenó la restitución de la posesión de los terrenos al Municipio de Patagones, que ya inició tareas de limpieza general y acondicionamiento del espacio recuperado.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que continúan actuando en el marco de la legalidad y conforme a las disposiciones judiciales vigentes. (Agencia Patagones).