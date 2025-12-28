Regresó a la escena del delito y lo detuvieron gracias a una cámara

En las películas o series es recurrente escuchar a los investigadores manifestar que el autor del delito “volverá a la escena del crimen”.

Está máxima de la ficción se volvió realidad a principios de 2024, cuando Leandro José Luis Acosta (39) regresó a una vivienda de Punta Alta en la que, según el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 3, había accedido días antes para robar, aprovechando la ausencia de los dueños.

El hombre -que ya tenía al menos una sentencia firme por delitos contra la propiedad- descubrió que las víctimas habían tomado precauciones tras el hecho anterior con la colocación de una cámara de seguridad, por lo decidió retirarse.

Sin embargo, su presencia en el lugar fue grabada por el sistema de seguridad y permitió que la Policía llegara hasta su domicilio, donde hallaron alguno de los elementos sustraídos.

Recientemente, en el marco de un debate abreviado, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Eduardo d'Empaire, condenó a Acosta a la pena de un año y seis meses de prisión efectiva, además de declarar su reincidencia.

El magistrado consideró al procesado responsable del delito de hurto con escalamiento.

Previamente, la fiscal Leila Violeta Scavarda y la defensora oficial Julieta Stordeur, con la aceptación del acusado, habían convenido la calificación legal y el monto de la sanción.

La primera vez

El juez consideró probado que con anterioridad al 29 de enero del año pasado, Acosta escaló un paredón y luego atravesó una escalera que comunica la terraza con un domicilio de la calle Rodríguez Peña al 400 de la vecina ciudad.

En esas circunstancias ingresó al interior del inmueble a través de la puerta de una habitación que da al patio y no tenía cerradura.

Allí se apoderó de dos celulares, una mochila con un equipo de mate completo, una cámara digital y una bolsa que contenía souvenirs de un viaje que había realizado poco antes una de las damnificadas.

Una de ellas describió que el 27 de ese mes se trasladó a Monte Hermoso con su pareja y que había dejado su teléfono sobre la cama y unos regalos.

Explicó que al regresar notó la ausencia de los elementos, por lo que consultó a su hermana sobre lo ocurrido.

Esta última dijo desconocer qué había pasado, aunque a las pocas horas también advirtió que le faltaban pertenencias.

Reconocido

Las víctimas comentaron que a partir de lo ocurrido decidieron tomar medidas de seguridad y colocaron una cerradura a la puerta por la que ingresó el ladrón y una cámara para tomar el sector de la escalera que llega a la terraza.

Una de ellas agregó que el 3 de febrero volvieron a viajar a las playas montehermoseñas y que cuando regresaron revisaron las filmaciones y advirtieron que un sujeto había intentado ingresar nuevamente a la casa, pero que no pudo hacerlo y al advertir la presencia del sistema de vigilancia se tapó el rostro y escapó.

Un policía declaró que analizó la grabación y pudo identificar al acusado, quien vivía en la zona de Bernardo de Irigoyen al 1.000, de Punta Alta.

Explicó que allanaron esa propiedad y secuestraron varios elementos, entre ellos un termo que fue reconocido por las damnificadas.

Participación

El juez describió en el fallo que Acosta fue indagado y, haciendo uso de su derecho, se negó a contestar las preguntas de la fiscal.

De todas maneras, consideró que a partir de las pruebas reunidas quedó acreditada su participación en el hecho investigado.

“Resulta determinante el hallazgo de uno de los bienes sustraídos en su domicilio”, consideró el magistrado.

Agregó que a esto se suman “las imágenes de la filmación en las que se observa a Acosta intentando ingresar de manera subrepticia al mismo lugar de la sustracción, en horas de la madrugada, con claras intenciones ilícitas”.

En este sentido, el juez destacó las declaraciones de las denunciantes, las capturas de la grabación y el informe de los efectivos policiales que trabajaron en el caso.

No escarmentó

Al momento de establecer la pena, las partes admitieron valorar como agravante las condenas anteriores recibidas por el imputado.

En junio de 2019, también el Tribunal Criminal Nº 3 lo sentenció a 4 años de cárcel en una causa por robo agravado por escalamiento.

Esa sanción se unificó con otra que le había dictado el Tribunal Criminal Nº 2, en junio de 2018, a dos años y medio de prisión por violación de domicilio, amenazas y daño.

En ese momento se dictó una pena única de 5 años y 10 meses de prisión.

Por todo ello, D'Empaire lo declaró nuevamente reincidente.

El juez también sostuvo que la sanción “resulta inexorablemente de cumplimiento efectivo, en razón de los antecedentes condenatorios que registra Acosta”.