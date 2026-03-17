Kicillof visita Bahía para recorrer las obras en el Maldonado y entregar casas

El gobernador Axel Kicillof visitará este miércoles la ciudad de Bahía Blanca, donde llevará a cabo varias actividades, entre las que se encuentran la entrega de viviendas y una recorrida por las obras que se están ejecutando en el Canal Maldonado.

La que visitará es la segunda etapa de tareas en el Canal, que va desde calle Don Bosco hacia la desembocadura en el estuario, con una extensión de 2.400 metros. El Maldonado es la principal vía de escurrimiento de agua de la ciudad durante las tormentas y resultó con graves destrozos en la inundación del 7 de marzo de 2025.

La obra total obra fue organizada en seis etapas y podría estar terminada en 2032. No obstante, el ministro de Obras de la Provincia, Gabriel Katopodis, estimó que el 50 % de la ejecución podría estar concluido a fines de 2027.

Este tramo de los trabajos, que incluye la reconstrucción de los puentes en Don Bosco y Pampa Central, fue adjudicado a la UTE formada por las empresas Coince Bahía SA, de nuestra ciudad, y Tecma SA, de La Plata, que cotizó los trabajos en $ 25.498.032.791, un 28,42% por debajo del presupuesto oficial.

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Además de esa recorrida con el intendente Federico Susbielles, sobre el mediodía Kicillof asistirá a la entrega de 101 viviendas del barrio Cooperativa 15 de Diciembre, en Evaristo Carriego y María Mazzarello. Estas casas demandaron una inversión de 5.687 millones de pesos.