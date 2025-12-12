Kicillof dijo que nunca hubo tanta obra de Provincia en Bahía y criticó el voto violeta

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

“Votan a los que están en contra del presupuesto, votan a los que están en contra de las obras para Bahía Blanca. Yo no les vengo a pedir el voto: les vengo a pedir que piensen en defensa propia. Nunca se hizo tanta obra en Bahía”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó esta mañana nuestra ciudad para entregar viviendas a ocho familias del distrito.

El acto comenzó alrededor de las 12 en el barrio UOM y contó con la presencia del jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro —en representación de la comuna—; la directora del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios; el administrador general del Instituto de la Vivienda Bonaerense, Diego Menéndez; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Burlán; el titular de la UOM Bahía Blanca, Daniel Gómez; además de miembros del gabinete provincial, autoridades legislativas, intendentes de la región y representantes sindicales.

En un discurso encendido, Kicillof apuntó especialmente contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, hoy en el centro de la agenda pública.

"La quieren llamar ‘modernización’. No sé en qué país del mundo llevarte a la época de las cavernas se llama modernización. No sé en qué lugar retroceder décadas en derechos sociales es modernización. Yo le pongo un nombre más preciso: precarización laboral. Es la reforma que intenta hacer el gobierno de Milei: empobrecimiento y desprotección", afirmó.

En esa línea, el mandatario profundizó sobre el impacto económico y laboral en la Provincia.

"Todos los días nos enteramos de cierres, despidos y suspensiones. Esta provincia aloja el 50 % del tejido industrial del país y estamos transitando un modelo de desindustrialización explícito y obsceno. Se abren las importaciones, el tipo de cambio es desfavorable, las tasas y los costos financieros están complicados, los servicios dolarizados, los combustibles y las tarifas por las nubes. Es un modelo que comprime las ganancias empresariales hasta forzar cierres o la salida del país. Ya podemos contabilizar un cuarto de millón de despedidos en estos dos años. Puestos de trabajo perdidos, salarios y jubilaciones por el piso", detalló.

Luego planteó: "¿De qué se trata la reforma laboral de Milei? De trasladarles a los trabajadores y jubilados el costo de la desindustrialización y del achicamiento de la economía. Es descargar el ajuste más feroz sobre quienes menos tienen".

En clave local, Kicillof aseguró que un eventual triunfo libertario en la Provincia hubiese dejado a Bahía Blanca sin inversiones. "Si hubiera ganado un gobernador libertario, en Bahía no habría ninguna obra, y las que hay se alquilarían", dijo, en alusión al puente arrendado por el Gobierno nacional.

También remarcó: "Bahía está en la lista de los municipios que van a recibir obras cuantificadas. Son 93.000 millones de pesos en el presupuesto. Nunca en la historia Bahía estuvo así en el presupuesto. Les prometieron cosas y no cumplieron; nosotros cumplimos sin prometer y estamos de nuevo acá".

"A quienes votaron violeta les digo: el Gobierno dijo claramente 'cero obra pública'. Si yo tuviera un uniforme violeta, acá no estaríamos recorriendo obras ni entregando viviendas", agregó.

"Nuestro gobierno cree en el derecho a la vivienda y lo garantiza en la medida de lo posible. Que cada uno pague, sí, pero que nadie se quede sin casa ni viva en la incertidumbre. Es algo que corresponde. Es muy lindo empezar obras importantes, pero casi tan lindo como eso es terminarlas y cumplir la meta", sostuvo el gobernador.

Sin embargo, aclaró que "ningún dólar de los que pidió Milei va a venir a reparar lo que necesita Bahía. No hay ningún compromiso. Estamos solos. El Municipio solo no puede y yo estoy haciendo malabares".

"Piensen bien. El que vota violeta le está sacando fondos a la Provincia, que es la que lo está ayudando. Yo lo hago, pero no debería, porque Milei me está fundiendo", dijo.

El jefe de Gabinete municipal, Luis Calderaro —quien asistió en reemplazo del intendente Federico Susbielles por cuestiones personales— destacó el acompañamiento provincial.

"El gobernador siempre ha cuidado a Bahía Blanca, especialmente en los momentos más difíciles", afirmó.

Puso como ejemplo la inversión hídrica: "Bahía Blanca no tenía almacenamiento de agua en casi 200 años de historia. Se está haciendo la cisterna de Patagonia, con capacidad para 30 millones de litros, y se construirá la de Bosque Alto, que sumará otros 10 millones. Eso va a sostener la provisión de un servicio vital como el agua potable".

También remarcó el largo camino del plan habitacional: "Hoy se culmina un proceso que empezó en 2004 con el Plan Federal 1 de Néstor Kirchner, que los gremios hicieron propio y trabajaron como nunca. Se trabajó para que todos puedan tener su casa y su derecho a la vivienda consagrado".

"Para nosotros es un momento de alegría y orgullo. No tengan dudas de que, de la mano del gobernador, de su gabinete y del pueblo de Bahía Blanca, la ciudad va a renacer y llegar al lugar que se merece", concluyó.

Kicillof recorrió las obras del plan hídrico

Antes del acto, el gobernador recorrió los avances del acueducto Planta Patagonia – Bosque Alto, parte fundamental del Plan Hídrico Integral Bahía Blanca – Coronel Rosales.

El proyecto contempla la construcción de un acueducto de ocho kilómetros y dos nuevas cisternas con capacidad total para 40 millones de litros, además de estaciones de bombeo y la implantación de otro acueducto que llegará hasta el barrio Los Chañares.

La obra, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), representa una inversión de $19.228 millones y beneficiará a más de 300.000 habitantes, dando respuesta a una demanda histórica de la región.