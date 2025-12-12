El STMBB, presente en la última reunión de García en la regional

Con la presencia de varios secretarios generales de sindicatos municipales de la Sexta Sección Electoral, se efectuó una reunión informativa regional en Carhué, donde también se aprovechó la ocasión para homenajear a Rubén “Cholo” García, quien luego de muchos años dejará de ser el principal dirigente de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo).

“Fue una reunión especial, porque además de desarrollar temas de agenda y analizar la reforma laboral, fue la última de Cholo (por García) como secretario general de Fesimubo en la regional, con todo lo que ello implica después de tantos años”, señaló Miguel Agüero, líder de STMBB y recientemente electo secretario general Adjunto de Fesimubo.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Adolfo Alsina (ASTMAA) y tomaron parte representantes de los sindicatos de Trabajadores Municipales que integran las Regionales 6ta. A y 6ta. B.

Además de Agüero, el STMBB estuvo representado por Diego Díaz, Gisella Rivera y Ariel Rodríguez, mientras que también dieron el presente dirigentes de Carmen de Patagones, Tres Arroyos, Coronel Rosales, Tornquist, Gonzales Chaves, Puan, Carhué, Guaminí, Pigüé, Coronel Suárez, General La Madrid, Coronel Pringles y Villarino.

Cabe recordar que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) vivió el viernes 12 de septiembre pasado una jornada histórica con la elección de Hernán Doval como nuevo Secretario General y de Miguel Agüero como Adjunto.

El dirigente de Avellaneda obtuvo 43.983 votos en los comicios que se desarrollaron en 80 municipios de la Provincia de Buenos Aires y que contaron con la participación de 44.398 afiliados, más del 40% del padrón habilitado.

La elección, que confirmó el recambio generacional en la conducción de la Federación, se dio en el marco del trasvasamiento histórico del dirigente Rubén “Cholo” García a su sucesor.

Este proceso de recambio ya se había realizando en la estructura nacional de los municipales, la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina (CTM).

La Fesimubo representa a más de 300.000 trabajadores municipales bonaerenses y cuenta con más de 90 sindicatos de base. Con un padrón de 105.114 afiliados, la entidad es una de las de mayor presencia territorial en la provincia y sus elecciones se realizan por voto directo.