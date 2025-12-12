Pablo Daguerre asumió como nuevo director de la OMIC

Tras la asunción de las nuevas autoridades en el Honorable Concejo Deliberante, se realizó esta mañana, la presentación del nuevo director de la OMIC, Pablo Daguerre, en las oficinas de la dependencia Municipal.

Con la presencia de Gisela Caputo, titular del HCD y Gonzalo Vélez, secretario del cuerpo legislativo, se introdujo en sociedad a la autoridad entrante:

"Con Pablo Daguerre trabajamos todos en diferentes espacios políticos desde hace muchos años. Es un dirigente que siempre, estuvo cerca de los vecinos. Creo que todos ustedes le han hecho en más de una oportunidad, notas por estos temas y es un funcionario que nunca dejó de estar en el territorio. Y para este equipo, eso es totalmente importante porque desde Concejo Deliberante, queremos llevar adelante la misma política", afirmó Caputo.

"Pablo fue como concejal una persona que estuvo mediando ante situaciones que los vecinos estuvieron expuestos, con problemas con respecto EDES o ABSA y junto con Gonzalo (Vélez) han trabajado muchísimos proyectos y se han reunido con autoridades de ambas empresas prestadoras de servicios para defender a los vecinos. Y esta oficina, justamente tiene como eje rector eso, defender a los bahienses ante situaciones de complejidad con empresas prestadoras de servicios y otras situaciones. Por eso, entendemos y estamos absolutamente confiados y seguros, que Pablo va a desarrollar una muy buena gestión en la Oficina de Defensa del Consumidor", cerró Gisela Caputo, presidenta del HCD.

Pablo Daguerre (Foto Rodrigo García LNP)

El flamante director se refirió al trabajo de su predecesora y dejó en claro que habrá línea de continuidad, pero con un particular énfasis en la territorialidad y la descentralización:

"Quiero agradecer el trabajo que hizo durante todo este año Morena Rossello, estuve reunido con ella en el día de ayer, y tiene una hoja de ruta planeada para el 2026 que nosotros vamos a seguir adelante y que tiene que ver con fortalecer todo lo que es la mediación con los vecinos, con la relación con las instituciones, con los entes reguladores, también con la descentralización de la OMIC para que llegue a distintos lugares del partido de Bahía Blanca y la sistematización, en lo que tiene que se refiere a la trazabilidad de los reclamos", indicó el ex presidente de la UCR en Bahía Blanca.

"El gran desafío pasa por generar condiciones para que los vecinos de Bahía Blanca, los potenciales usuarios y consumidores, tengan una educación lo más clara posible a la hora de la defensa de los derechos de los usuarios. Cuando se llega a la OMIC se lo hace con el inconveniente generado. Lo que hay que hacer, es tratar de prevenir y en esa prevención, es fundamental la educación. Así que esos me parecen que van a ser o tienen que ser los ejes rectores, los desafíos por delante y a partir de ahí, poder generar condiciones para que los usuarios estén lo más protegidos posible", enfatizó.

En cuanto a los problemas que se generan y que son gestionados por la oficina, Daguerre expresó que hay que achicar la brecha asimétrica entre consumidores y vendedores:

"Es fundamental lo que señalaba anteriormente, trabajar sobre lo que es el derecho de daño, lo que es el derecho de las obligaciones, generar condiciones o achicar o mitigar esa relación de asimetría que muchas veces hay. Así que es fundamental la educación, la información, la internalización, de cuáles son los derechos que tienen los usuarios y generar condiciones para evitar, ya sean las estafas virtuales, que se es lo habitual ahora y también muchísimas otras situaciones relacionadas al bien jurídico protegido", afirmó.

Daguerre insistió en la territorialidad como eje fundamental (Rodrigo García, LNP)

De cara a un verano que parece ya marcar un crecimiento en los reclamos por prestaciones de servicios, el director de la dependencia Municipal dijo que la comunicación y sinergia con el HCD pasa a ser fundamental y es algo que lo que va a insistir:

"La OMIC tiene una articulación esencial con el Concejo Deliberante, por eso, me parece que lo que hablaba Gisela al principio, es la clave. Vos podés saber como OMIC está trabajando mancomunadamente con los entes reguladores, con los organismos provinciales y con los organismos nacionales, o con cualquier empresa prestataria de los servicios, pero el marco institucional, el anclaje institucional, se lo da el Concejo Deliberante. Por eso son absolutamente necesarias. La Comisión de Consumidor en el HCD, la comisión de usuarios testigos en el transporte público de pasajeros o cualquier otra situación que venga más adelante, es fundamental, porque la clave institucional de esta oficina es el Concejo Deliberante y sin eso, no se puede resolver ningún conflicto". finalizó.