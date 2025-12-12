Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

Nadal no se salva de las lesiones ni retirado: “Me parece que no podré jugar el Australian Open", bromeó

El español se tomó con humor la situación.

El ex tenista español Rafael Nadal reveló que se sometió a una operación en la mano derecha, sobre la cual aclaró que la “venía arrastrando desde años”.

El mallorquín, que se retiró del tenis profesional en la Copa Davis 2024 a los 38 años luego de sufrir graves lesiones principalmente en las últimas temporadas, se tomó con humor esta nueva operación y bromeó con que no podrá jugar el Australian Open 2026.

“Me parece que no podré jugar el Australian Open en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”, detalló a través de un posteo en sus redes sociales.

Nadal, que es considerado uno de los mejores tenistas de la historia junto con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, tuvo una increíble carrera en la que se destacan sus 22 títulos de Grand Slam, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (singles) y Río 2016 (dobles), 36 Masters 1000 y la obtención de la Copa Davis en 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.

En total, la “Fiera de Manacor” acumuló 92 títulos y ocupó el número 1 del ranking ATP durante 209 semanas.

