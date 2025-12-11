Por encima de la inflación: cuanto aumentó la nafta en Bahía Blanca en 2025

Entre enero y diciembre de 2025, los combustibles en Bahía Blanca experimentaron una suba que se ubicaría por encima de la inflación interanual: 35,71 por ciento en promedio, tomando en cuenta las cuatro petroleras que operan en nuestra ciudad.

Para que a fin de año el aumento del IPC equiparara al de los combustibles, la inflación debería ser de 7,45%, tomando en cuenta el acumulado medido por el CREEBBA en noviembre, que arrojó 26,3% en nuestra ciudad.

Las subas más importantes se observaron en los combustibles comunes (38,95%), mientras que los especiales lo hicieron 32,48%. En cambio, si se compara por tipo, las subas fueron casi iguales: 35,76 % de las naftas contra 35,6 del gasoil.

De acuerdo a un relevamiento llevado a cabo por La Nueva., el mayor incremento se dio en las naftas súper, con 39,2%; luego se ubicaron el diesel (38,69%), el diesel premium (32,62%) y la nafta premium (32,33%).

A estos resultados se llega luego de tomar los valores de principios de enero de 2025 y compararlos con los actuales, en cada una de las petroleras.

Así, la que más aumentó sus valores entre principios de enero y mitad de diciembre fue Puma, con 36,78%, seguida por YPF (35,94%), Shell (35,27%) y Axion (34,86%).

La comparativa enero-diciembre es la siguiente:

YPF : Nafta Súper, $ 1.226 en enero y $ 1.699 en diciembre; Infinia, $ 1.467 y $ 1.913; Diesel 500, $ 1.231 y $ 1.754, e Infinia Diesel, $ 1.437 y $ 1.901.



: Nafta Súper, $ 1.226 en enero y $ 1.699 en diciembre; Infinia, $ 1.467 y $ 1.913; Diesel 500, $ 1.231 y $ 1.754, e Infinia Diesel, $ 1.437 y $ 1.901. Shell : Nafta Súper, $ 1.288 en enero y $ 1.759 en diciembre; V-Power Nafta, $ 1.542 y $. 2062; Shell Evolux Diesel, $ 1.297 y $ 1.796, y V-Power Diesel, $ 1.511 y $ 1.999.



: Nafta Súper, $ 1.288 en enero y $ 1.759 en diciembre; V-Power Nafta, $ 1.542 y $. 2062; Shell Evolux Diesel, $ 1.297 y $ 1.796, y V-Power Diesel, $ 1.511 y $ 1.999. Axion : Nafta Súper, $ 1.265 en enero y $ 1.719 en diciembre; Quantium, $ 1.514 y $ 1.999; Diesel X10, $ 1.310 y $ 1.801, y Quantium Diesel, $ 1.484 y $ 1.989.



: Nafta Súper, $ 1.265 en enero y $ 1.719 en diciembre; Quantium, $ 1.514 y $ 1.999; Diesel X10, $ 1.310 y $ 1.801, y Quantium Diesel, $ 1.484 y $ 1.989. Puma: Nafta Súper, $ 1.238 en enero y $ 1.805 en diciembre; Max Premium, $ 1.482 y $ 1.974; Puma Diesel, $ 1.256 y $ 1.713, e Ion Diesel, $ 1.467 y $ 1.935.



Prórroga en las subas

Mediante el Decreto 840/2025, el Gobierno modificó el cronograma de incrementos previstos con el objetivo de evitar un impacto abrupto en los precios al consumidor. Los aumentos pendientes de 2024 y los tres primeros trimestres de 2025 se harán parcialmente este mes, con montos específicos para cada combustible, y se trasladarán plenamente a partir del 1 de enero de 2026.

Desde la Casa Rosada se argumenta que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

Por otra parte, los aumentos en los surtidores no siguieron la evolución del precio internacional del barril de petróleo, que descendió de 74 a 64 dólares.

Al respecto, Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú, dijo “el precio de los combustibles responde a cuatro factores principales: en el último año, tres de ellos impulsaron aumentos en el surtidor, mientras que uno actuó en sentido contrario”. Este último fue el precio internacional del petróleo.

Los otros tres factores, en cambio, presionaron al alza: el tipo de cambio, con la salida del esquema de apreciación del 1% mensual y la adopción del sistema de bandas cambiarias; los impuestos, que se mantenían congelados, y el precio de los biocombustibles, que determina el porcentaje obligatorio de corte de las naftas y el gasoil.

“El resultado del conjunto de estos factores es un aumento de los combustibles por encima de la inflación y precios de las naftas más altos en dólares a lo largo de este año”, agregó Carbajales. (La Nueva., con información de Infobae)