Allanamiento positivo por el robo de una moto

Personal policial llevó a cabo dos allanamientos con resultado positivo en uno de los domicilios requisados.

Ocurrió en Pampa Central al 3300 y secuestraron elementos vinculados al robo de una moto ocurrido el martes de esta semana. En ese domicilio, donde reside un menor de edad, secuestraron también dos plantas de marihuana.

En este contexto, además, hubo otro operativo similar en General Cerri, en Balcarce al 300, donde también reside un menor. En este caso el resultado fue negativo.

Las acciones fueron llevadas a cabo por personal de la comisaría Quinta y autorizadas por el Juzgado de Garantías del Joven número 1.