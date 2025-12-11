Venta de pirotecnia: clausuraron una despensa

Efectivos policiales y agentes municipales procedieron a la clausura de una despensa ubicada en Estomba al 3100, del barrio Los Almendros por la venta ilegal de pirotecnia.

La faja de clausura, además, también fue colocada por la comercialización de medicamentos y bebidas alcohólicas, teniendo vencido el permiso para esto.

En consecuencia, se secuestraron estos últimos artículos y se labraron actuaciones por infracción al artículo 2 y 10 de la ley 13.177, artículo 2 de la 10.606 y la ordenanza municipal 21.498.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la comisaría Séptima junto con inspectores del área de fiscalización del municipio.