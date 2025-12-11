Axel Kicillof visitará Bahía Blanca este viernes y entregará viviendas

El gobernador Axel Kicillof visitará Bahía Blanca este viernes.

Según se indicó desde la comuna bahiense, el mandatario realizará un acto de entrega de viviendas, desde las 11, en el barrio UOM, en Angel Della Valle y Monseñor De Nevares.

En un escueto comunicado con pocas precisiones respecto de la presencia del mandatario, sí se explicó que llevará a cabo una agenda de trabajo y que luego del acto, atenderá a los medios de prensa.

La semana pasada, Kicillof se reunió con el intendente Federico Susbielles previo a la apertura de los sobres para la licitación de la segunda etapa de la reconstrucción del canal Maldonado.

En esa oportunidad, repasaron el plan de obras hídricas que se viene realizando y que se proyecta para la ciudad.

“Repasamos el significativo avance del plan hídrico multianual que el gobierno provincial viene realizando para solucionar definitivamente el problema de la provisión de agua potable, uno de los más críticos para la vida cotidiana y el desarrollo de los bahienses”, señaló en ese momento el jefe comunal a través de sus redes sociales.