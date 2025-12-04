Susbielles se reunió con Kicillof y discutieron el plan de obras hidráulicas para Bahía

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, se reunió este jueves con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien repasó el plan de obras hídricas que se viene realizando y que se proyecta para la ciudad.

El encuentro se llevó a horas de la apertura de las ofertas de la licitación para la segunda etapa de la Reconstrucción del Canal Maldonado, que se desarrollará el viernes al mediodía.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal calificó la reunión como “muy productiva”.

“Repasamos el significativo avance del plan hídrico multinanual que el gobierno provincial viene realizando para solucionar definitivamente el problema de la provisión de agua potable, uno de los más críticos para la vida cotidiana y el desarrollo de los bahienses”, escribió.

En ese sentido, agregó que “lo propio hicimos con la marcha de las licitaciones y las obras del programa de reconstrucción luego de la catástrofe del 7 de marzo”.

“Mañana -NdR: por el viernes- será un día muy importante, con la apertura en La Plata de las ofertas para el inicio de la construcción del nuevo Canal Maldonado -señaló-. Gracias, Axel, por mantenerte siempre al lado de Bahía Blanca. No tengo dudas de que con perseverancia y trabajo vamos a salir adelante”.



Segunda etapa

La segunda etapa de la reconstrucción y ampliación de la capacidad hidráulica del canal Maldonado incluye la construcción de un nuevo puente; de un canal trapecial entre la desembocadura aguas debajo de la ruta nacional 3 y aguas arriba de los puentes de Don Bosco y el ferrocarril, en poco más de 2 kilómetros de extensión, y de otro canal excavado, de 390 metros de largo y 42 metros de base de fondo, desde la desembocadura.

A esto se sumarán sumideros en toda la traza, con sus correspondientes caños de empalme; una desembocadura, entre las progresivas +390 y +450, y el tratamiento de estabilizado en las calles paralelas al canal, que no se encuentren pavimentadas.

El presupuesto es superior a los 35 mil millones de pesos, y los trabajos tienen plazo de un año.

Según la documentación licitatoria, “el canal comienza en el Parque de Mayo donde mediante un derivador los caudales de estiaje son dirigidos hacia el entubamiento del Arroyo Napostá y los caudales mayores hacia el canal en descarga en el estuario de Bahía Blanca aguas debajo de la ruta nacional 3”.

En ese sentido, se explica que durante la trágica inundación del 7 de marzo pasado, tanto el derivador como el canal y los puentes que lo cruzaban sufrieron fuertes daños, por lo que se decidió ampliar la capacidad del mismo ampliándolo de una sección original trapecial de 19 metros en su base superior, a una sección compuesta rectangular/trapecial de 26 metros de borde superior. De esta manera, se indica, se aumenta significativamente la capacidad de evacuación del canal.

Para ello, se plantea la ejecución de una canalización de hormigón armado, ejecución de puentes y reconstrucción del derivador del Parque de Mayo, entre este lugar y la desembocadura en el estuario, en aproximadamente 7 kilómetros de longitud.

Los primeros 390 metros -luego de la desembocadura del canal- corresponden a la adecuación de la sección mediante excavación y los restantes al canal de hormigón armado. A esto se suman la ejecución de sumideros, colocación de barandas y demás obras accesorias.

El nuevo puente se ejecutará sobre la calle Pacífico, en reemplazo del que funcionaba sobre Catamarca y que sufrió graves daños estructurales por el paso del agua. Esta decisión se tomó en base a un pedido del municipio bahiense.