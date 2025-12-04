El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 5 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de templado a cálido, con viento leve del noreste rotando al oeste y muy buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo se presentará de cálido a templado, con viento moderado del sector sudeste. El índice de radiación UV se prevé alto y la visibilidad será buena.

La noche, finalmente, será fresca con cielo poco nuboso y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 16 grados.