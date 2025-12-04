Bahía Blanca | Jueves, 04 de diciembre

Economía y campo.

¿Cuánto necesitó una pareja de adultos mayores para vivir en octubre?

Un informe detalla la canasta mensual según edad, sexo, hogar y condición habitacional.
 

Foto: NA

Una pareja de personas adultas mayores necesitó en octubre $1.278.026 para cubrir sus gastos mensuales, según la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores, que mide necesidades de alimentación, vivienda, servicios, salud y esparcimiento.

El informe detalló que una persona mayor de 75 años que vive sola requirió $704.600 para afrontar el mes. La canasta estima costos según edad, sexo, hogar y condición habitacional.

Para dos adultos mayores, el presupuesto se compuso de $ 480.445 en alimentos; $ 398.889 en servicios del hogar como luz, gas y expensas; $ 144.134 en salud, y $ 198.891 en bienes personales, lo que representa un gasto diario de $42.601.

En paralelo, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró en octubre una suba promedio de 1,7% en una canasta seleccionada de fármacos de uso frecuente.

Los incrementos más altos se verificaron en psicofármacos (2,4%), antibióticos y antisépticos (2,2%), vitaminas (1,9%) y antihistamínicos y cardiovasculares (1,8%).

Según la Defensoría del Pueblo, que produce estos indicadores para monitorear el acceso a derechos en la Ciudad, el objetivo es generar evidencia pública, mejorar la transparencia y aportar datos rigurosos al debate sobre políticas para garantizar condiciones de vida dignas a las personas mayores. (con información de NA)

