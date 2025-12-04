Crisis en la Escuela de Teatro: docentes podrían quedar en la calle y alumnos, sin cursada

Docentes de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca manifestaron su preocupación ante el posible cierre de cursos por parte de la Provincia. Celeste Moore profesora de la institución, habló esta mañana por LU2 e indicó que la incertidumbre es total, tanto para alumnos como para el personal.

"Estamos en estado de alerta. En octubre el equipo directivo convocó a algunos docentes de tercer año de la carrera de profesorado de actuación y de tecnicatura en actuación, y a los docentes del primer año de la formación básica (FOBA) para decirles que el 28 de febrero los cesaban porque no pueden mantener los cursos abiertos por falta de alumnos", indicó.

"Inmediatamente pedimos explicaciones de la situación y nos dijeron que para que haya dos cursos, debe haber 35 alumnos mínimo, situación que no puede ocurrir por el espacio con el que contamos y por la propia actividad, que se necesita de un ámbito acorde para la actuación y que no sería posible con esa cantidad dada las instalaciones con las que contamos", afirmó Moore.

Los docentes que están en la escuela en su mayoría no son titulares, pese a que hace más de una década que están vinculados. Por ese motivo, no solo los alumnos del turno mañana (el que se va a cerrar) si no también los docentes pueden quedarse sin trabajo y sin cursada los segundos, muchos con la carrera a punto de culminar.

"La preocupación es por todos esos cargos que se pierden, pero más allá de eso hay muchos alumnos que pasarían el año siguiente a tercero y al fusionarse los cursos de mañana y tarde no podrían seguir cursando. Hay una cuestión lógica, uno asiste a determinado turno porque no puede ir en el otro, por motivos personales, laborales, etcétera. Si se termina el curso de la mañana no todos podrán ir a la tarde, quedando en el camino", indicó la profesora.

Familiares y docentes le piden a la Provincia que no cierre los cursos, porque no solo están dejando a docentes sin trabajo, si no que están impidiendo la culminación o el inicio de la carrera a muchos alumnos.

"Matrícula tenemos, hay alumnos. Incluso quiero que esto quede claro: vienen de toda la región a estudiar a la Escuela de Teatro. Acá están las cuatro escuelas de arte, viene gente de Patagones, de Ascasubi, Guaminí, Pedro Luro y los que nos dicen sobre que se tiene que desdoblar con 35 alumnos, es algo imposible para nosotros por el espacio que tenemos. Esto tiene que reverse porque es una normativa que no aplica para nosotros dada nuestra realidad", finalizó Moore.