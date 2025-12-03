Buscan a una mujer que falta de su casa en la localidad de Mayor Buratovich

Personal policial está abocado a la búsqueda de Elsa Inés Río, de 60 años, quien se ausentó de su domicilio en la localidad de Mayor Buratovich.

Es argentina, mide 1,50 metro, está rapada (pelo entrecano), tez trigueña, contextura mediana y no posee tatuajes ni cicatrices.

Además, vestía poncho gris largo, remera rosa mangas larga, pantalón jean negro y borcegos negros.

El último contacto tuvo lugar en Bahía Blanca. Cualquier información llamar a emergencias 911 o a la comisaría más cercana.

También se pueden comunicar con la Dependencia Preventora Subestación Policial Mayor Buratovich.

