Superluna de diciembre: a qué hora se podrá observar en Argentina

En la tarde noche de este jueves se podrá disfrutar de un evento astronómico que difícilmente se repita en décadas: la luna llena de diciembre, llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte, será la superluna más extrema del período 2024-2025 y la última con estas características hasta 2042.

El satélite alcanzará su plenitud el jueves 4 de diciembre a las 20.14 hora argentina. Será la tercera y última superluna del año; las anteriores fueron el 6 de octubre y el 5 de noviembre.

En nuestro país aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

En el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.

El atractivo del fenómeno no se restringirá a la observación casual. Combina tres factores que pocas veces coinciden: un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años conocido como standstill. La Luna se acercará a 357.219 kilómetros, distancia que aumentará su tamaño aparente un 8 por ciento frente a una Luna llena promedio, y su brillo alrededor de un 16 por ciento.

Este incremento no transforma el paisaje nocturno de manera abrupta, pero sí permite capturas más nítidas y detalladas, sobre todo en cielos fríos y secos.

Cómo verla

Para observar mejor la luna llena, es necesario salir al aire libre después de la puesta del sol y mirar hacia el este. Con binoculares se ve con mayor nitidez cada una de sus zonas, como cráteres y cadenas montañosas.

El uso de un telescopio también ofrece una vista detallada y sorprendente.

Para quienes quieran fotografiarla, se sugiere hacerlo en el momento en que aparece en el horizonte, "cuando su disco dorado se cierne cerca de los puntos de referencia", según National Geographic.