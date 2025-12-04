Piden investigar el helipuerto de la mansión adjudicada a Chiqui Tapia por presuntas irregularidades

Miembros de la Coalición Cívica pidieron que se investigue el helipuerto de la casa de lujo de Pilar que sería propiedad del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha en las finanzas, el tesorero Pablo Toviggino.

Los diputados realizaron una presentación ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que investigue el helipuerto de la mansión de Pilar que pertenece a Pantano y Conte. “Sería de esperar que, si la ANAC le da curso a esta nota que presentamos, se requiera inspeccionar el helipuerto privado de esta mansión. Se están retirando pruebas todos los días y es necesario que haya celeridad para que no haya impunidad”, explicaron los diputados.

La presentación solicitó que personal técnico de la ANAC se presente en la propiedad para “constatar la efectiva existencia del helipuerto, sus características y condiciones operativas”.

“Verificado lo anterior, se adopten las medidas administrativas y legales que correspondan, ya sea intimando la clausura de la instalación y la suspensión de cualquier operación aérea irregular, y/o iniciando los procedimientos de sanciones pertinentes contra los responsables, de conformidad con lo previsto en el Código Aeronáutico y demás normativa vigente en la materia”, agregó al respecto la demanda.

El caso, que involucra un entramado de presuntas empresas pantalla y posibles irregularidades, fue radicado ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Cámara Federal de Casación Penal.

La operación cuestionada se realizó el 30 de mayo de 2024, cuando la sociedad Real Central S.R.L. compró un terreno de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, a metros de la ruta Panamericana.

Los titulares de dicha empresa son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos ingresos económicos no podrían enfrentar una compra como la realizada.

Pantano asumió en 2021 como presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, y un año después escaló como protesorero en el club Almirante Brown. En sus perfiles de redes sociales se lo puede ver posando con jugadores como Lionel Messi, lo que aviva las sospechas de conexiones privilegiadas en la AFA.

El detonante de la investigación, según reveló Matías Yofe –dirigente de la Coalición Cívica y cofirmante de la denuncia junto a Elisa Carrió y el legislador porteño Facundo del Gaiso– surgió de testimonios de vecinos del exclusivo barrio. “Lo hemos visto llegar varias veces, incluso aterrizando en helicóptero”, contaron fuentes locales al programa ¿Y mañana qué?, de TN.

El dirigente aclaró que la demanda busca que se investigue la estructura societaria detrás de la operación y determine si existen vínculos formales o informales con Tapia y Toviggino. (TN)