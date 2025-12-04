La UCA advirtió que la pobreza fue de 31,8% en 2025 y planteó reparos por la medición del INDEC

La pobreza por ingresos en la Argentina descendió al 31,8% en 2025, y si bien existió una mejora tras el shock inflacionario, los niveles recientes se asemejan a los registrados en 2022.

El dato surge de la última medición elaborada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que muestra una mejora estadística tras el pico del 44,7% en 2023, pero advierte que la recuperación es parcial, frágil y no implica —por ahora— un cambio estructural en las condiciones de vida.

Según el documento Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición, la reducción está asociada a la estabilización de precios posterior al ajuste de fines de 2023.

No obstante, la UCA advierte que una parte importante de la baja registrada en 2025 no responde solo a una mejora real, sino también a un cambio metodológico: al mejorar la captación de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares, las cifras oficiales tienden a mostrar una caída exagerada respecto de 2023. (TN)

