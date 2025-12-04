Alberto Baños renunció como subsecretario de Derechos Humanos

La salida de Baños es la segunda renuncia de alto rango en menos de un año en el Ministerio de Justicia

Alberto Baños presentó este jueves su renuncia irrevocable como subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, cargo que ocupaba desde julio de 2024.

Su salida se produce en medio de fuertes críticas por el desmantelamiento del área y su postura negacionista sobre la última dictadura militar.

Baños, abogado egresado de la UBA, fue designado en el marco de una reestructuración que eliminó más del 66 % de las direcciones de la Secretaría, dejando el organismo reducido a su mínima expresión.

Durante su gestión defendió públicamente que los crímenes de la dictadura (1976-1983) fueron "excesos aislados" y no delitos de lesa humanidad sistemáticos, incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2024, lo que generó repudio nacional e internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fuentes del Ministerio de Justicia indican que la renuncia fue consecuencia de tensiones con el ministro Mariano Cúneo Libarona, quien exigió mayor alineamiento con la política de ajuste y "desideologización" impulsada por Javier Milei.

La salida de Baños es la segunda renuncia de alto rango en menos de un año en el Ministerio de Justicia. (Cadena 3)