Pareja criticó el acuerdo en la Legislatura: "Usan al directorio del Banco Provincia como botín de guerra"

"La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires está siendo el escenario, una vez más, de lo que significan las prácticas de la vieja política: otro pacto inescrupuloso, obsceno y explícito entre el gobernador y los mismos de siempre".

Así comenzó su descargo el presidente bonaerense de La Libertad Avanza y diputado nacional electo Sebastián Pareja, quien rechazó los acuerdos del gobernador Axel Kicillof con parte de la oposición para lograr la aprobación de una ley que le permite tomar deuda por 3.685 millones de pesos.

Pareja aseguró que "esos mismos de siempre con tal de negociar cargos, son capaces de endeudar a los bonaerenses, el futuro de todos nosotros y facilitarle el trabajo a Kicillof para prescindir del poder legislativo los próximos dos años y así correr la carrera a la presidencia".

Esta madrugada, el oficialismo provincial consiguió los dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura para dar luz verde a la ley de financiamiento. A cambio, entre otras cosas, se comprometieron más fondos para municipios y se ampliaron cargos en el codiciado directorio del Banco Provincia, donde radicales y un sector del Pro que responde a Cristian Ritondo tendrán representación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Allí también ejercerá como director asociado el intendente saliente de Tornquist, Sergio Bordoni (Frente Renovador), que dejará la jefatura municipal en manos de su hija Estefanía, primera concejal de la lista ganadora de 2023 en ese distrito.

En su posteo en redes, Pareja agregó que "usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra, pervirtiendo la entidad financiera aun cuando ya juraron los nuevos legisladores. Se aprovechan de las últimas horas de los mandatos vigentes para hacer NEGOCIOS que saben que se van a terminar cuando asuma la nueva bancada de La Libertad Avanza".

Esto último refiere a que el bloque libertario se fortalecerá en Diputados con el recambio legislativo de la semana próxima y para Kicillof hubiera sido más difícil lograr los acuerdos necesarios para sacar la ley.

"Que se entienda bien. Negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quiénes los van a representar", señaló Pareja.