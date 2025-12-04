Tras el acuerdo en la Legislatura, Bordoni irá al nuevo directorio del Banco Provincia

Sergio Bordoni dejará la intendencia de Tornquist en manos de su hija. (Foto: Noticias Tornquist)

En la sesión extraordinaria de la Legislatura de la Provincia que finalizó esta madrugada y aprobó la Ley de Financiamiento pedida por el gobernador Axel Kicillof, se modificó también el estatuto del Banco Provincia con la adición de un nuevo cargo para la dirección y la creación de un consejo consultivo,

Se amplió, de este modo, el directorio del Banco Provincia. Para eso, por ley, se debió modificar la carta orgánica del Bapro. Este tendrá ahora nueve directores, que se llamarán vocales. También crearon un consejo de directores asociados dentro del Bapro que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

El intendente de Tornquist emparentado con el massismo, Sergio Bordoni, integrará uno de los nuevos cargos como director asociado, por lo que deberá licenciarse del ejecutivo municipal que estaba oficiando. De esta manera, asumirá como intendenta hasta diciembre de 2027 Estefanía Bordoni, primera concejal de la lista ganadora en 2023 e hija del actual intendente.

Cómo queda el directorio del Bapro

La nueva conformación del directorio del Banco Provincia estará conformada por: cuatro directores que responden directamente a Kicillof. Allí están Carlos "Cuto" Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher.

El massismo logró ubicar a Javier Osuna y, La Cámpora, a Martín Rodriguez. También se suma Fernando Rozas por el bloque aliado Unión y Libertad. Por último, el PRO sumó a Matías Ranzini y el radicalismo a Marcelo Daletto.

En tanto, otro grupo sin poder de voto estará integrado por Gabriela Demaría que llega por el lado de Martín Insaurralde y Laura González (La Cámpora), que serán síndicos de la entidad. Por último, el tornquistense Sergio Bordoni, Adrián Urreli (PRO) y el radical Fernando Pérez serán directores asociados.