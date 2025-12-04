Liga Argentina: Quilmes perdió el invicto y el otro de Mar del Plata visitará mañana a Villa Mitre

Acuña, figura de La Unión. Foto: LA.

Villa Mitre tiene puesta la atención en el partido de esta noche, ante Pacífico, por la final del segundo tramo del torneo de Primera local y, al mismo tiempo, se proyecta en el juego de mañana, por Liga Argentina, cuando reciba a Unión de Mar del Plata.

Sin dudas, un escenario complicado en cuanto al desgaste físico y mental, considerando que varios de los protagonistas tienen activa participación en ambos equipos.

El tricolor necesita recuperarse de cuatro derrotas consecutivas, ante un rival que marcha último, con dos triunfos en 10 presentaciones.

El juego de mañana comenzará a las 21, con arbitraje de José Domínguez y Martín Pietromónaco.

Mientras tanto, en la continuidad de la competencia, anoche Quilmes (Mar del Plata), perdió el invicto (1-7), tras ceder ante La Unión, en Colón, por 90 a 83.

Justamente en el ganador, la figura resultó Rodrigo Acuña, un exquilmeño, con 27 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias.

El cervecero era el único de los 34 equipos que no había perdido en la temporada.