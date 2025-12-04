Villa Mitre-Pacífico y el antecedente que le pone suspenso a la final de Primera

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre y Pacífico abren en el Osvaldo Casanova, desde las 21, la serie final correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Jugarán al mejor de cinco partidos y para hoy fueron designados los árbitros Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Juan Agustín Matías.

El ganador de la serie disputará la Súper final ante Olimpo (se quedó con el primer tramo), al mejor de tres, para determinar al campeón 2025.

El tricolor viene dándole participación a los jugadores que participan de Liga Argentina y están hailitados para disputar paralelamente el torneo local.

Y desde que esto sucede, hay un dato que ilusiona a Pacífico: fue el único equipo que pudo ganarle coincidiendo en el plantel Federico Harina y Franco Pennacchiotti, los dos jugadores más desequilibrantes.

Por Liga Argentina

Paralelamente a la definición del torneo local, Villa Mitre disputa la Liga Argentina con varios jugadores que son protagonistas en ambas competencias (Harina, Pennacchiotti, Iglesias, Lorca y Blanco, básicamente).

Su calendario incluye, en este cierre de año, cuatro partidos como local: mañana viernes, ante Unión; el martes 9, frente a Pico; miércoles 17, contra Ciclista y viernes 19, con Provincial.

Continuidad

La programación confirmada de la serie incluye -por ahora- el segundo partido, el próximo lunes 8; el tercero, el jueves 11 y el cuarto, el lunes 15 (eventual). Restaría programar el quinto, de ser necesario.

Entradas

Pacífico pondrá a la venta entradas anticipadas, de 9 a 11 y de 16 a 18 en la secretaría del club. A partir de 19.30 se expenderán en el propio Casanova.

Por el lado de Villa Mitre, únicamente venderán, desde las 19.30, por calle Santa Fe.

Los valores: populares $10.000 y plateas $15.000.

Menores de 13 años ingresan gratis.

Solicitan no llevar pelotas ni equipos de mate.

Accesos

Hoy hace las veces de local Villa Mitre y su público accederá por calle Santa Fe.

Ocupará desde la mitad de cancha, para calle Santa Fe.

Mientras que la parcialidad de Pacífico ingresará por O'Higgins, ubicándose en la otra mitad, incluyendo la espalda a calle Ángel Brunel.

La palabra de los DT

Para hoy los dos planteles están completos y sus entrenadores adelantaron, en "La Nueva", los aspectos a tener en cuenta del rival.

"Priorizamos contener su verticalidad, no permitirles correr cómodos y sacarle juego a sus tiradores. Es importante para nosotros la defensa de 1vs1 y no darles segundas chances", apuntó Emiliano Menéndez, DT tricolor.

"Debemos proponer el nivel de energía y ritmo de juego de Villa Mitre para leer y aprovechar nuestras ventajas como lo venimos haciendo producto de buenas defensas", agregó Menéndez.

Del otro lado estará Mauro Richotti.

"Debemos tener en cuenta que son importantes los jugadores que tiene Villa Mitre, por calidad y cantidad, en cada posición", destacó Richotti.

"Hay que intentar que los jugadores que juegan en la Liga no superen el doble dígito. Ahí es donde empiezan a hacerse fuertes, cuando Harina o Pennachiotti meten 20, porque los jugadores se preocupan por ellos dos y el resto te hace daño", opinó.

Y cerró: "Tratar de no salir del plan de juego tiene que ser la idea general del equipo".

Así llegan

Villa Mitre fue Nº1 de la fase regular con un gran segundo tramo, en el que ganó nueve de los 11 partidos.

En playoffs, barrió 2-0 a L.N. Alem y cerró 2-1 frente a Estudiantes, completando un global de 13 triunfos en las últimas 16 presentaciones.

Pacífico, por su parte, también completó una gran segunda parte, con ocho triunfos y tres derrotas.

En juegos eliminatorios, pasó a Bahiense (2-1) y Pueyrredón (2-0), llegando a esta instancia, con 12 victorias en los últimos 16 partidos.

Están 1-1

Se enfrentaron solamente en fase regular Villa Mitre y Pacífico, partidos en los que defendieron su localía.

Por 10 el tricolor

La primera vez, el tricolor se impuso 70 a 60, el 29 de mayo, por la sexta fecha.

Ese día en el verde no jugó Branco Salvatori (de viaje) y debutó Mateo Boccatonda (tras cumplir cinco fechas de suspensión).

En el tricolor, por entonces no estaban a Federico Harina, Franco Pennacchiotti e Ignacio Alem.

Villa Mitre (70): F. Depaoli (11), L. Cavero (11), M. Iglesias (20), F. Amigo (5), J. Lorca (16), fi; F. Alfonso (1), J. Jasen (4), R. Heinrich, S. Basualdo (2) y L. Baeza. DT: Emiliano Menéndez.

Pacífico (60): F. Michelli (10), J.C. Redivo (13), V. Cortés (11), S. Loos (6), T. Sagarzazu (2), fi; M. Boccatonda (5), Genaro Pisani (2), I. Errazu (6), Gino Pisani, G. Lucas (2) y F. Mattioli (3). DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Villa Mitre, 20-12, 40-24 y 53-38.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Ariel Di Marco⁩.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

El triple de Cortés

La segunda oportunidad en la que se enfrentaron, Pacífico ganó 95 a 93, el 1 de octubre, con un triple lejano de Valentín Cortés.

Ese día, el verde le cortó el invicto de cinco partidos al tricolor en el segundo tramo.

Respecto de los protagonistas que estuvieron esa noche y los que están para hoy, el verde presenta mismo equipo y el tricolor le suma a Nacho Alem.

Pacífico (95): B. Salvatori (17), F. Mattioli (7), V. Cortés (18), S. Loos (16), T. Sagarzazu (10), fi; M. Boccatonda (11), I. Errazu (3), Genaro Pisani (5), J.C. Redivo (6) y Gino Pisani (2). DT: Mauro Richotti.

Villa Mitre (93): F. Depaoli (17), F. Harina (28), M. Iglesias (2), F. Amigo (4), J. Lorca (10), fi; A. Blanco (17), R. Heinrich (3), F. Pennacchiotti (6), S. Basualdo (6) y J.I. Jasen. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Pacífico, 24-24; 49-47 y 76-67.

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Cancha: William Harding Green.