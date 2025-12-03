La AFA designó a Tello como uno de los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura
El bahiense impartirá justicia en el duelo del lunes próximo, entre Gimnasia y Estudiantes.
En medio de la fuerte expectativa por la semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la AFA oficializó este miércoles las designaciones de los árbitros para los cruces que animarán Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes y en este último estará el bahiense Facundo Tello como juez principal.
El partido en la Bombonera se jugará el domingo desde las 19, con arbitraje de Darío Herrera y Silvio Trucco en el VAR.
Mientras que el clásico de La Plata será en el Bosque, el lunes a partir de las 17, con arbitraje del nacido en nuestra ciudad y con Lucas Novelli a cargo del VAR.
Ambos serán transmitidos por las señales ESPN Premium y TNT Sports.
Árbitros para las semifinales del Torneo Clausura
Domingo 7 de diciembre
19.00: Boca vs. Racing
Árbitro: Dario Herrera
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri
Cuarto árbitro: Sebastian Martinez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Lunes 8 de diciembre
17.00: Gimnasia vs. Estudiantes
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastian Zunino
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suarez
En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA.