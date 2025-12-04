Para la AEC la tercera fue la vencida: "Esperábamos con ansiedad el ascenso, se nos venía negando"

"Se dio; era algo esperado y anhelado. Nos propusimos volver a competir, porque teníamos un apoyo del gremio muy importante. Trabajamos con pasión, no había otra manera".

Martín Barragán, director técnico del plantel femenino de la Asociación Empleados de Comercio, valoró esfuerzo de sus dirigidas y la puso como ejemplo en un torneo donde fueron grandes protagonistas.

"Apenas perdimos dos partidos y ganamos 18. Así y todo no pudimos quedarnos con el playoff, pero en las finales estaba convencido que se iba ad ar. El miedo a que te pase lo de antes siempre está, pero hablamos muchos y las chicas respondieron con altura", contó Barragán.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Veníamos de perder dos finales y una promoción desde 2023, pero la tercera fue la vencida. No se dio en una tanda de penales con Bella Vista luego de ir ganando 2 a 0. Nos empataron en el último minuto y nos vencieron; al año siguiente pale amo palo a palo con Tiro y en la final en San Francisco la perdimos 2 a 1. Luego perdimos el partido por la promoción. No era nuestro momento", recalcó.

Barragán, quien pasó por el Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play, dijo que el plantel se adaptó rápidamente a los requerimientos del cuerpo técnico.

"En la renovación que hubo, porque se fueron algunas jugadores, tuvimos que traer un arquera (Gergina Venegas) y con ella fuimos a la guerra, porque no teníamos otra opción. El objetivo se fue cumpliendo, el equipo marcó muchos goles y hubo rendimientos muy destacados", apuntó.

La nota completa a continuación: