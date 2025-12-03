Duro comienzo: mucho trabajo por delante tendrá Jose Pisani con Atenas

Jose Pisani, buscando soluciones en una noche de sensaciones encontradas. Foto: LN.

Atenas sufrió esta noche la peor derrota de la historia como local, frente a Independiente de Oliva, por 78 a 48, partido que marcó el debut al frente del equipo del bahiense José Luis Pisani.

El limitado equipo cordobés arrancó con un 0-10 en triples que lo desestabilizó y nunca estuvo en partido.

Atenas completó 2 de 30 en triples y flojas producciones individuales, siendo Nakye Sanders el principal anotador, con 12 puntos, más 13 rebotes.

En tanto, hubo 14 puntos y 11 rebotes de Juan Cruz Oberto.

En la visita, Rolo Vallejos terminó con 21 puntos y 7 rebotes, seguido por 15 de Enzo FIlippetti, 11 de Francisco Conrradi. Además, Fortunato Rolfi terminó con 12 asistencias.

Ferro, de diez

Ferro continúa puntero, tras sumar la décima victoria, en 11 presentaciones, venciendo como local a Unión de Santa Fe, por 98 a 86, con altos porcentajes: 12-30 en triples, 20-28 en dobles y 22-25 en libres.

En el verde, Jano Martínez tuvo un muy buen juego, con 17 puntos (4-7 en triples, 2-2 en dobles y 1-1 en libres), más 5 asistencias, en 26m21.

En tanto, el pringlense Valentín Bettiga cerró con 7 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias.

En Unión, Federico Elías anotó 6 puntos.