El Gobernador Axel Kicillof consiguió la aprobación de la ley de Financiamiento

Luego de una extensa sesión en la Legislatura de la capital provincial, Axel Kicillof logró imponer su criterio y podrá hacer efectivo su requerimiento de endeudamiento solicitado en el presupuesto 2026.

La ley permite al ejecutivo el pedido de un empréstito por unos 3000 millones dólares en el que los intendentes han obtenido su requerimiento para dar el visto bueno con la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal.

Finalmente quedaron saldadas las persistentes diferencias sobre el Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. El Poder Ejecutivo se comprometió a crear un apartado para los municipios de $352.000 millones y a transferir a los intendentes $250.000 millones, en cuotas, en forma independiente del porcentaje de la deuda que finalmente la provincia coloque en el mercado.

Otro de los puntos claves pasaba por cargos dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires por parte de los sectores de la oposición. Se debió cambiar la ley orgánica de la institución, agregando un noveno dirigente. Además, se definió la creación de un consejo de directores dentro del BAPRO (tres vocales asociados y dos síndicos).

Kicillof decidió no perder el control del gobierno del banco. Ahora serán cuatro los nombres que se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro -Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos “Cuto” Moreno-. La Cámpora tendrá presencia con Rodra Rodríguez y Laura González. El masssismo con los intendentes Javier Bordoni -Torquinst- y Javier Osuna -General Las Heras-; los intendentes con la saliente senadora Gabriela De María. Además, habrá directores por la oposición: Matías Ranzini por el PRO, Fernando Rozas por los libertarios “dialoguistas” y otra silla que se mueve en el esquema de la UCR Cambio Federal. Quedaron dentro del directorio Fernando Pérez y Marcelo Daletto. Todos los pliegos se aprobaron con acuerdo del Senado.

La distribución del pedidod de endeudamiento y su porcentaje era motivo de disputa dentro de los intendentes que se impusieron acordando que el 70% se distribuirá a los municipios conforme al Coeficiente Único de Distribución; mientras que el 30% restante será destinado a programas provinciales con destino a municipios de los tres Ministerios con competencia primaria en proyectos de infraestructura y/o programas ambientales y/o de transporte

Además, habrá una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda, un pedido de los libertarios dialoguistas; pero que —según planteaban en la Gobernación— también era empujado por sectores aliados del peronismo: puntualmente La Cámpora.

“La ley de financiamiento garantiza los servicios básicos de la Provincia”, argumentó el senador bahiense, Marcelo Feliú; que también dijo que los municipios tienen garantizado un piso de recursos del endeudamiento que vaya a colocar la Provincia.

Finalmente entrada la madrugada, Kicillof logró el objetivo pese a que tuvo que ceder en varios aspectos para tener el financiamiento deseado y necesario para subsistir en un contexto a nivel nacional que lo condiciona.

(Con información de Infobae y La Nación)