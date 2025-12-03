Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

28.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

28.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

28.4°
El país.

Día clave para Kicillof: espera que aliados y opositores le aprueben el endeudamiento

El gobernador pide que la Legislatura lo autorice a tomar deuda por 3.685 millones de pesos. Necesita dos tercios de los presentes en cada cámara.

Axel Kicillof

Un pedido fundamental del gobernador Axel Kicillof a la Legislatura y que hasta ahora le viene resultando esquivo es la posibilidad de tomar crédito por 3.685 millones de pesos en 2026 destinados a cubrir deudas anteriores, realizar obras, emitir letras del Tesoro y utilizar una parte en gastos generales, así como destinar alrededor del 8 % en recursos para municipios.

Pese a los reiterados intentos a lo largo del año, Kicillof no consiguió los apoyos necesarios para lograr los dos tercios de los presentes en cada cámara. Ahora, luego de la jura ayer de los nuevos diputados y senadores, el gobernador volverá a la carga.

Noticias Relacionadas

Para lograr su objetivo necesita no sólo seducir a opositores radicales o sectores de derecha dialoguista, sino también confirmar el respaldo de las otras líneas internas del peronismo, La Cámpora y el Frente Renovador. Según distintas fuentes, ambas vertientes ya habrían llegado a un acuerdo.

Puesto en números, en Diputados se necesitan 62 votos sobre un total de 92 (en caso de que todos se sienten en sus bancas), cifra a la cual se podría acceder si lo acompañan los 37 diputados justicialistas más los 15 radicales, los 3 de la Coalición Cívica y los 3 de Nuevos Aires, junto con los 6 ex libertarios de Unión y Libertad. Allí conseguiría 64 votos.

En el Senado hay 23 peronistas y se necesitan 31 (el total del cuerpo tiene 46 bancas). Allí necesita las voluntades de radicales y algún legislador del Pro dialoguista.

En ambas cámaras, vale insistir, se requieren dos tercios de los presentes. Si Kicillof no convence a opositores de que le voten a favor, al menos podría conseguir que algunos se ausenten y le bajen el umbral de apoyos necesarios.

Según diferentes versiones en torno al Pro, hay diferencias entre quienes siguen a Diego Santilli, más intransigentes, y quienes se referencian en Cristian Ritondo, tal vez dispuestos a acompañar el endeudamiento en función de cómo se den las negociaciones.

Por ejemplo, el gobierno bonaerense accedió a aumentar de 8 a 12 las sillas del directorio del Banco Provincia, uno de los puestos más codiciados por quienes orbitan la política.

Otra carta es que legisladores que respondan a intendentes den el beneplácito al endeudamiento si se garantiza el envío de fondos para pagar aguinaldos en sus municipios.

Los tiempos para el gobernador apremian y buscará, por todos los medios, resolver su necesidad en las próximas horas.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE