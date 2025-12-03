Día clave para Kicillof: espera que aliados y opositores le aprueben el endeudamiento

Un pedido fundamental del gobernador Axel Kicillof a la Legislatura y que hasta ahora le viene resultando esquivo es la posibilidad de tomar crédito por 3.685 millones de pesos en 2026 destinados a cubrir deudas anteriores, realizar obras, emitir letras del Tesoro y utilizar una parte en gastos generales, así como destinar alrededor del 8 % en recursos para municipios.

Pese a los reiterados intentos a lo largo del año, Kicillof no consiguió los apoyos necesarios para lograr los dos tercios de los presentes en cada cámara. Ahora, luego de la jura ayer de los nuevos diputados y senadores, el gobernador volverá a la carga.

Para lograr su objetivo necesita no sólo seducir a opositores radicales o sectores de derecha dialoguista, sino también confirmar el respaldo de las otras líneas internas del peronismo, La Cámpora y el Frente Renovador. Según distintas fuentes, ambas vertientes ya habrían llegado a un acuerdo.

Puesto en números, en Diputados se necesitan 62 votos sobre un total de 92 (en caso de que todos se sienten en sus bancas), cifra a la cual se podría acceder si lo acompañan los 37 diputados justicialistas más los 15 radicales, los 3 de la Coalición Cívica y los 3 de Nuevos Aires, junto con los 6 ex libertarios de Unión y Libertad. Allí conseguiría 64 votos.

En el Senado hay 23 peronistas y se necesitan 31 (el total del cuerpo tiene 46 bancas). Allí necesita las voluntades de radicales y algún legislador del Pro dialoguista.

En ambas cámaras, vale insistir, se requieren dos tercios de los presentes. Si Kicillof no convence a opositores de que le voten a favor, al menos podría conseguir que algunos se ausenten y le bajen el umbral de apoyos necesarios.

Según diferentes versiones en torno al Pro, hay diferencias entre quienes siguen a Diego Santilli, más intransigentes, y quienes se referencian en Cristian Ritondo, tal vez dispuestos a acompañar el endeudamiento en función de cómo se den las negociaciones.

Por ejemplo, el gobierno bonaerense accedió a aumentar de 8 a 12 las sillas del directorio del Banco Provincia, uno de los puestos más codiciados por quienes orbitan la política.

Otra carta es que legisladores que respondan a intendentes den el beneplácito al endeudamiento si se garantiza el envío de fondos para pagar aguinaldos en sus municipios.

Los tiempos para el gobernador apremian y buscará, por todos los medios, resolver su necesidad en las próximas horas.