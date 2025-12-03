Caputo negocia un préstamo de hasta U$S 7.000 millones para cubrir los vencimientos de enero

Luis Caputo en la bolsa de Comercio de Córdoba

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno negocia con bancos privados un préstamo de entre U$S 6.000 y U$S 7.000 millones, destinado a cubrir los vencimientos de deuda de enero, que totalizan U$S 4.500 millones.

"Nos ofrecieron entre U$S 6.000 y U$S 7.000 millones y estamos evaluando cuánto tomar", señaló el titular del Palacio de Hacienda. Aclaró además que el objetivo es evitar que el pago de esa obligación implique una baja de las reservas internacionales.

Durante la apertura de un seminario económico, Caputo se mostró confiado en que el Riesgo País podría retroceder en las próximas semanas, impulsado por una mejora del clima financiero y por las leyes que el Ejecutivo enviará al Congreso.

El ministro también adelantó que, una vez cerrado el acuerdo con los bancos, se informarán los detalles del programa de compra y acumulación de reservas, uno de los puntos más observados por el mercado.

Caputo proyectó que, con las condiciones actuales, Argentina podría comprar en 2026 alrededor de U$S 7.000 millones sin necesidad de esterilizar ni pagar intereses, ya que la emisión asociada estaría respaldada por una demanda genuina de pesos.

Según sus cálculos, si esa demanda creciera un punto, las compras podrían trepar a U$S 14.000 millones, y con un aumento de dos puntos, alcanzar los U$S 20.000 millones. (La Voz)