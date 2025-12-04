Bahía Blanca | Jueves, 04 de diciembre

24.5°

El país.

Simplificación: digitalizan el trámite para importar autos clásicos

ARCA autorizó que el ingreso al país de rodados históricos se tramite mediante el régimen VUCEA.

El Gobierno simplificó la importación de autos clásicos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó la importación de autos clásicos, mediante la Resolución General 5796/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El organismo incorporó al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la presentación digital de licencias, permisos, certificados y otros documentos para la importación de Vehículos Automotores Clásicos (VAC).

El texto oficial destacó que la medida fue posible a través del trabajo conjunto de la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional VUCEA y de las distintas áreas de ARCA, ya que "se han desarrollado mecanismos informáticos y de intercambio de información que permiten la incorporación de la autorización para la importación de Vehículos Automotores Clásicos (VAC) al VUCEA".

De esta manera, el ente recaudador nacional busca digitalizar y agilizar el proceso para coleccionistas e interesados que deseen ingresar al país vehículos históricos.

En este sentido, quedó dispuesto que a partir de ahora, el trámite se centraliza en la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, que estará a cargo de comunicar la aprobación de la importación directamente a la Dirección General de Aduanas (DGA) por vía electrónica.

Al valorar la decisión que entrará en vigencia a los 10 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, ARCA precisó que la normativa responde a lo establecido en el Decreto N° 110/99, la cual contempla la importación de autos usados bajo la categoría de "modelo de colección" o de interés histórico.

Los vehículos clásicos que entran dentro de esta categorización son aquellos que poseen una antigüedad superior a los 30 años y un valor FOB no inferior a US$12.000. (NA)

