Simplificación: digitalizan el trámite para importar autos clásicos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó la importación de autos clásicos, mediante la Resolución General 5796/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El organismo incorporó al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) la presentación digital de licencias, permisos, certificados y otros documentos para la importación de Vehículos Automotores Clásicos (VAC).

El texto oficial destacó que la medida fue posible a través del trabajo conjunto de la Unidad Ejecutora del Régimen Nacional VUCEA y de las distintas áreas de ARCA, ya que "se han desarrollado mecanismos informáticos y de intercambio de información que permiten la incorporación de la autorización para la importación de Vehículos Automotores Clásicos (VAC) al VUCEA".

De esta manera, el ente recaudador nacional busca digitalizar y agilizar el proceso para coleccionistas e interesados que deseen ingresar al país vehículos históricos.

En este sentido, quedó dispuesto que a partir de ahora, el trámite se centraliza en la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial, que estará a cargo de comunicar la aprobación de la importación directamente a la Dirección General de Aduanas (DGA) por vía electrónica.

Al valorar la decisión que entrará en vigencia a los 10 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, ARCA precisó que la normativa responde a lo establecido en el Decreto N° 110/99, la cual contempla la importación de autos usados bajo la categoría de "modelo de colección" o de interés histórico.

Los vehículos clásicos que entran dentro de esta categorización son aquellos que poseen una antigüedad superior a los 30 años y un valor FOB no inferior a US$12.000. (NA)