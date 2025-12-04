Mar del Plata: prevén un verano con las aguas más cálidas de la historia

El mar argentino, tradicionalmente frío y distante de las aguas tropicales del Caribe o Brasil, está sorprendiendo en este inicio de diciembre.

La temperatura del agua en Mar del Plata alcanzó hoy los 18.1 grados Celsius, quedando a solo 0.1 grados del récord máximo registrado para esta fecha en la última década, encendiendo las alarmas sobre un posible nuevo hito de calor oceánico en la costa, según un informe.

El registro actual supera el promedio habitual para diciembre (18 grados Celsius) y confirma la tendencia de las últimas temporadas: las playas atlánticas se preparan para un verano con temperaturas marítimas inusualmente elevadas.

Mar del Plata a un paso de romper la marca

La medición de este jueves representa un salto de casi un grado con respecto al día anterior, situándose en un valor inusual para la primera quincena de diciembre.

• Temperatura actual (jueves 4/12): 18.1 grados

• Récord histórico para diciembre (última década): 18.2 grados (registrado en 2022)

• Valor más frío registrado (última década): 15.5 grados (registrado en 2019)

Si la tendencia de calentamiento se mantiene, en las próximas horas podría superar el récord de 18.2 grados Celsius.

Aunque los modelos oceánicos anticipan que la temperatura descenderá levemente a 17.9 grados en los próximos diez días, el hecho de rozar el récord en el inicio del mes ya es un indicador del panorama que espera a la Costa Atlántica.

El promedio mensual: la temperatura promedio del agua de mar en diciembre en Mar del Plata es de 18 grados, con un rango que va de una mínima de 15.3 grados Celsius a una máxima de 21.3 grados.

¿Por qué sube tanto la temperatura del mar?

Expertos meteorólogos y oceanógrafos coinciden en que la marcada suba responde a un combo de factores atmosféricos y oceánicos, que van desde el cambio climático hasta las mareas y vientos locales.

• Radiación solar directa: episodios de calor temprano en la región, acompañados de poca nubosidad, permiten que la radiación solar impacte con mayor fuerza y tiempo sobre la superficie del mar.

• Aportes cálidos del norte: corrientes regionales traen aportes de agua más cálida proveniente del norte del Atlántico.

• Vientos débiles y estables: la presencia de vientos débiles del sector norte y noreste reduce la agitación marina y la mezcla de capas, favoreciendo el calentamiento superficial.

• Estabilidad atmosférica: condiciones de alta estabilidad atmosférica minimizan el recambio de agua fría de profundidad.

Actualmente, Mar del Plata está experimentando este escenario completo: calor en la atmósfera, cielo despejado y mar "planchado", lo que provoca un aumento térmico acelerado.

Pronóstico: un verano "estilo Brasil"

Si la tendencia de un diciembre atípico se confirma, la temporada alta de bañistas (enero a marzo) podría ser una de las más cálidas de los últimos 15 años.

• Temporada de baño: históricamente, la temperatura del agua no baja de los 20 grados entre enero y marzo, lo que la hace cómoda para nadar.

• Proyección enero: se espera una mayor probabilidad de agua entre 20 grados Celsius y 22 grados, con más días de "sensación estilo Brasil" y menor impacto de los pulsos de agua fría.

• Temperatura media en verano: la media de verano en Mar del Plata es de 19.8 grados Celsius. La tendencia actual sugiere que este año la superará, con febrero manteniendo temperaturas templadas sostenidas por encima de los 20 grados Celsius.

El sector turístico se prepara para un verano de altas temperaturas, mientras que la comunidad científica sigue de cerca este comportamiento del mar argentino. (NA)