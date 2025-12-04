Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.475,04 para la venta y de $1.419,66 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,35% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue bajó hasta en $1.445,00 (-0,69%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.430,00 (-0,70%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.911,00 (-0,70%); el MEP cotiza a $1.471,00 (+0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.510,00 (+0,90%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 639 puntos básicos (+0,30%).