Neri Muñoz le puso pimenta a la revancha con Agrba: "Ahora soy banca, las cartas están a mi favor"

"Esta chance me la gané en Rusia. Allá demostré sobre el ring cómo se debe afrontar una pelea de estas características, ante un rival calificado como (Khariton) Argba. Le decía a Silvano (Aranda) que estamos donde queremos estar y de ahí no nos bajamos".

Neri Muñoz está con la confianza por las nubes. Lo demostró esta mañana en la conferencia de prensa que brindó en el Café Ancona para todos los medios bahienses, donde adelantó lo que será su tercera salida del país -esta vez en Dubái- para volver a enfrentar al ruso Khariton Agrba, a quien venció por nocaut técnico en la pelea eliminatoria -140 libras- de la AMB.

Su optimismo se apoya en lo que fue esa definición de zurda que terminó con el ruso besando la lona a poco de iniciado el segundo round.

"Ahora soy banca, ya no voy de punto y quiero arrancarle la cabeza (risas)", le dijo a La Nueva., para luego agregar: "Quiero seguir dejando a mi país bien alto".

"Es un desafío. Las cartas hoy están a mi favor, porque él (por Agrba) tiene que demostrar si lo que hice fue de casualidad o no. Desde hace años me vengo preparando para esto y siempre estamos peleando contra los mejores del ranking", apuntó.

"Me querían pelear en Rusia, me pidieron la revancha enseguida. Es más, Agrba peleó contra un africano, ganó y me llamaron. Pero esta vez las condiciones las pusimos nosotros y la pelea va en Dubái, donde toda la cartelera tendrá combates de renombre y con campeones sobre el ring", expresó.

Silvano Aranda, a cargo de la preparación, también hizo foco en el viaje y en los últimos detalles de la pelea, que será el sábado 12 de este mes.

"Nos vamos mañana y el vuelo es directo. Vamos a tener 6 días de preparación previa para adaptarnos y enfocarnos bien en lo que es otra país desconocido para nosotros. Sabemos que los árabes están invirtiendo fuerte en el boxeo y queremos dejar la mejor imagen para la Argentina y el boxeo bahiense", remarcó.

"Hemos trabajado mucho. Tal vez la exigencia es un poco mayor porque Neri no afloja, es muy profesional y responsable", aseguró.

A su turno, José Valle, calificado periodista de boxeo y productor de tango, resaltó el buen momento que se vive en el boxeo a nivel mundial.

"El boxeo es uno de los negocios más importantes del planeta. Pero se juegan muchos intereses y eso a veces posterga un poco los sueños. Seguro Neri ya estaría disputando el título con (Gary) Russell, aunque todo llegará a su tiempo. Esta chance de ir a Dubái va a poner a Neri a la vista del mundo, algo similar a lo que ocurría con el boxeo en la década de los '80 y '90 en Las Vegas", dijo Valle.