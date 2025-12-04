Los mendocinos acusados de robar en Miami volvieron al país: cuál es la nueva estrategia para defenderse

Roberto Castillo representa a Juan Pablo Rua, uno de los cinco mendocinos acusados de haber robado en un shopping de Estados Unidos. El abogado reveló que esta mañana los implicados llegaron al país y contó cómo sigue la causa.

Rua viajó a Miami junto a Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moya y Juan Manuel ZuloagaArenas, quienes durante una tarde de compras fueron detenidos por la policía. Los agentes hicieron un seguimiento de las cámaras de seguridad del shopping y advirtieron que los amigos tenían una valija y prendas de ropa que no habían sido abonadas.

Castillo enfatizó en la idea de que no se trató de una organización criminal. “El problema surge con el reporte policial”, afirmó y dijo que deberían haber sido acusados por “hurto”. “Como el reporte policial habla de organización criminal, porque todos llegaron juntos al shopping, ahí quedan involucradas personas que no tienen nada que ver con ningún hurto”, amplió.

El abogado contó que su defendido le mandó todos los comprobantes de los elementos que había comprado y dijo que pagó todo con tarjeta de crédito. “Hay una exageración a la hora de hablar de una organización criminal, eso cambia el panorama trascendentalmente”, destacó.

La semana próxima se realizará la lectura de cargos y el 29 de enero los acusados deberán regresar a Estados Unidos para la próxima audiencia. Castillo planteó la estrategia con la que defenderá a su cliente: el abogado dijo que la justicia estadounidense debe implicar a quien sea responsable del robo, no a los cinco. Y remarcó: “Yo no defiendo el accionar delictivo”.

Cómo fue el robo que investiga la Justicia de Miami

Según precisó el abogado, el grupo de amigos fue de compras al shopping y una vez adentro se dividieron para visitar los locales de interés de cada uno. Acordaron un horario de encuentro en el patio de comidas, y una vez allí uno de los cinco amigos abrió una valija que presuntamente no habría sido abonada, y todos guardaron las cosas que habían comprado dentro.

El letrado remarcó que normalmente la gente usa valijas mientras va comprando porque esos centros comerciales estadounidenses son muy grandes.

En ese momento aparecieron los agentes de la Policía y los hicieron pasar a un despacho donde les pidieron los comprobantes de compras de las cosas que llevaban en el equipaje. Todos mostraron sus tickets, menos una persona, que no los tenía.

Castillo dijo que “no está acreditado” que su defendido tuviera conocimiento sobre el origen de la valija, es decir, si sabía o no que era robada. “Él fue a vacacionar, él no fue a delinquir”, enfatizó y detalló: “Fue siete días y tres los utilizó para comprar”.

Por último, detalló cuál es la situación de su defendido: “Él tiene cargos en su contra por asociación criminal que dirigía sus conductas, en este caso, hurtar o robar. Lo cierto es que ahora interviene la figura del fiscal, que puede llegar a quitar esos cargos”. (TN)