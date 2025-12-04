Huracán va por la revancha ante Liniers: "Cambiamos el chip de inmediato", contó Matías Salvarezza

Por haber sido el mejor de la fase regular, Huracán se ganó su chance de disptar la final extra del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Luego de caer ante Liniers por penales en el último partido de los playoffs, el Globo y el Chivo volverána enfrentarse el sábado para definir al ganador del segundo tramo de la temporada.

"Pasando los días te vas dando cuenta de situaciones que pasaron dentro de la cancha y eso lo llevás al campo para corregir. Pero el chip se cambió de inmediato. En el vestuario ya sabíamos la imagen que habíamos dado y cómo habíamos resuelto adentro de la cancha.", reconoció el arquero de Huracán Matías Salvarezza.

"Si bien ellos también tuvieron sus situaciones e intentaron generar, nos quedó el sabor amargo de la forma, una jugada de lateral, una pelota que quedó picando en el área y no pudimos sacar. Y en estas instancias, por un error, la terminás buscando adentro, más con equipos como Liniers o Huracán", agregó el "1" en el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play.

En la final disputada el pasado domingo en el Bruno Lentini, el dueño de casa comenzó ganando con gol de Leonel Navarro (a lo 14 minutos) y el albinegro lo empató por intermedio de Enrique Narvay (82m.).

"Cuando terminó el partido lo primero que pregunté fue en qué minuto había sido el gol, porque no quedaba nada. Gracias a Dios y al esfuerzo que hicimos durante el clausura, tenemos una chance más de darnos cuenta a tiempo que no podemos cometer esos errores", admitió Matías.

La igualdad en los 90 minutos llevó la definición a los penales, donde el equipo dirigido por Hernán Rosell se impuso por 5 a 4.

"Si bien jugué muchos años en Liniers y conozco a la mayoría de los chicos, me preparé como si fuese cualquier otro partido. Siempre hay un análisis. Sentía que estaba preparado, pero es fútbol y son cosas que pueden pasar", admitió Salvarezza.

Justamente la serie se definió en el último remate, cuando Andoni Mendiguibel le contuvo el envío a Dan Brian Scalco, una de las grandes figuras del equipo y de la Liga del Sur.

"Braian es un animal. Erran los que patean y en una definición por penales puede pasar cualquier cosa", señaló su compañero.

Por haber pasado gran parte de su carrera en Liniers, Matías vive la final de una manera especial.

"Liniers es un club en el que estuve toda la vida ahí adentro, salvo un par de años. Conozco al 80% de los chicos y amigos, tengo la mejor y siento muchísimo respeto por Liniers, pero hoy me toca defender a Huracán, como lo hice el año pasado con La Armonía", reconoció.

Además, Matías también vive momentos especiales ya que en las últimas semanas le tocó ser el arquero titular de Huracán, tras la lesión de Ezequie Alonso.

"Me siento muy bien, estoy muy tranquilo, como en su momento. Sé que me respalda todo lo que trabajé en el año y me esforcé para que hoy me toque esta posibilidad. Lo estoy disfrutando al máximo, porque no todos los días se juega esta instancia", contó.

"Cuando tenía menos experiencia -admitió- era más exigente conmigo mismo y no es que dejé de serlo, sino que me di ese lugar para permitirme disfrutar de lo que estoy viviendo. Tuve casi ocho meses casi sin poder atajar y tener una seguidilla de tantos partidos, me permitió disfrutarlo desde ese lugar.

La revancha entre Huracán y Liniers, que definirá al rival de Bella Vista (ganador del Apertura), se disputará en cancha de Villa Mitre, que cuenta con un muy buen campo de juego.

"Nos va a favorecer a los dos, porque somos equipos que intentamos poner la pelota en el piso y jugar. De ese lado se va a dar un lindo partido. Aparte, quedó demostrado que cuando tuvimos nun campo de juego que nos permitía desarrollar nuestra idea, fue muy diferente a lo que mostramos el otro día", avisó Matías.

Mirá el video completo: