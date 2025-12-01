Liniers ya conoce a su rival para el primer cruce del Torneo Regional

Se oficializó esta tarde el rival de Liniers para la Segunda Fase de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal y otorga 4 ascensos al Torneo Federal A.

El Chivo se medirá ante Huracán Ciclista de Adolfo Gonzales Chaves, comenzando la llave como visitante y definiendo como local.

El cruce, correspondiente a los octavos de final, iniciará este fin de semana y se definirá una semana después.

Luego de ese duelo, la competencia se frenará hasta su reanudación el 4 de enero.

El que avance de este cruce, en la tercera ronda, irá frente al vencedor de la llave entre Sportivo Olimpo de Tres Arroyos y Atlético Ayacucho.

El equipo de nuestra ciudad llegó a esta instancia tras ganar su grupo, que compartió con Bella Vista y Sporting, con 7 puntos.

En los partidos ante los representantes de la Liga del Sur, el elenco dirigido por Hernán Rosell empató sin goles como visitante y perdió como local 1-0 (ya clasificado) ante La Loma y superó dos veces (2-0 en Bahía y 3-0 en Punta Alta).

Su rival, en tanto, fue segundo en una zona de 14 equipos, cosechando los mismos puntos que el ganador del grupo Olimpo de Tres Arroyos.

Detrás de estos equipos, con 3 puntos, culminaron Ferroviarios de Balcarce y Grupo Universitario de Tandil.

*Todos los cruces

Así quedaron diagramados los enfrentamientos de la Segunda Fase:

-Santa Rita (Piedritas) vs Ferro Carril Sud (Olavarría)

-Atlético Villa Gesell vs Estudiantes (Olavarría)

-Embajadores (Olavarría) vs Deportivo Norte (Mar del Plata)

-Racing (Olavarría) vs Atlético Mar del Plata

-Sportivo Olimpo (Tres Arroyos) vs Atlético Ayacucho

-Liniers vs Huracán Ciclista

-All Boys (Santa Rosa) vs Ferro Carrill Oeste (General Pico)

-Juventud Regional (Miguel Cané) vs Deportivo Alpachiri.

El que resulte ganador entre estos 16 equipos, jugará por el ascenso al Torneo Federal A.

*Todos los equipos nombrados en primer término, definirán la llave como locales.