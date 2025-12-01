Brutal ataque en una escuela: la familia de una alumna quemó con agua hirviendo a los docentes

La familia de una alumna destrozó el comedor de una escuela de Malvinas Argentinas y quemó con agua hirviendo a los docentes luego de que dos estudiantes se pelearan en las inmediaciones del colegio.

El brutal episodio ocurrió el viernes dentro del complejo educativo que integra a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el inicial.

De acuerdo a las primeras versiones, todo se inició con la pelea entre dos alumnas, que fueron separadas por los docentes. Cuando el conflicto terminó, la familia de una de las chicas se acercó al colegio y pidió hablar con el director. Sin embargo, no fueron recibidos.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, ingresaron por el comedor de la primaria, que tiene un espacio común entre los tres establecimientos.

El ingreso de los familiares de la alumna se produjo justo cuando el personal auxiliar se encontraba haciendo mate cocido para los alumnos. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y se las tiraron a los docentes que estaban en el lugar. Luego, destrozaron el establecimiento.

El portón del comedor, que separa los distintos niveles, quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizan para almorzar y merendar. Las bebidas terminaron volcadas en el piso y los platos y vasos fueron destruidos.

La causa fue intervenida por la UFI N°19 descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de Mirna Sánchez, quien dispuso que Mercado sea acusada del delito de lesiones y daños.

“En las últimas semanas hubo docentes heridos, auxiliares golpeadas, directivos amenazados en distintos distritos. La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, expresó con angustia una de las maestras agredidas.

Frente a este nuevo caso, la agrupación Docentes en Marcha Malvinas Argentinas anunció que este martes 2 de diciembre habrá paro distrital y movilización a jefatura distrital “para que nos den garantías de resguardo real a docentes, auxiliares y estudiantes”. (TN y NA)