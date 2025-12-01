Continúa con respirador, bajo sedación y anestesia la mujer que fue arrollada por el tren

La joven que fue atropellada el último viernes por una formación ferroviaria en la zona de Corrientes, entre Brandsen y General Paz, continúa internada en la terapia intensiva del Hospital Municipal y permanece en una situación delicada con "respirador, bajo sedación y anestesia".

La vocera de la clínica Leónidas Lucero, Dra. Graciela González Prieto, ofreció un parte actualizado del estado de salud de la mujer en el que indicó que tuvo que reingresar al quirófano para ser intervenida nuevamente de una de sus dos piernas.

"La mujer tiene 29 años de edad, se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado y ésta mañana tuvo que reingresar a quirófano porque se le hizo una nueva limpieza quirúrgica en el muñón de la pierna izquierda. Como ya hemos informado, tuvo una amputación traumática de ambas piernas por arriba de la rodilla. Se le hizo la primera limpieza el día del ingreso, la evolución de la derecha es estable, pero la de la izquierda no es buena, por lo que tuvo que volver a realizarse la intervención", indicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La doctora añadió que además tiene un corte en el lado izquierdo de la cabeza, desde la frente hacia la nuca, que está suturada.

"Debido a estas heridas ella se encuentra en respirador, bajo sedación y anestesia. Ella ya había llegado en estado inconsciente al hospital porque las heridas habían sido tan severas que generan una tremenda bajada de presión arterial por la pérdida de sangre y líquidos por lo que el cuerpo prioriza el funcionamiento de ciertos órganos y hace que la conciencia se pierda. Además, el golpe en la cabeza ha sido muy fuerte", afirmó González Prieto.

La situación de la internada es complicada y hay que esperar la evolución en los próximos días para analizar los pasos a seguir.

"Teniendo en cuenta que tiene amputación de ambas piernas lo más importante es que no tenga ningún tipo de infección, sepsis o infección generalizada", finalizó la profesional.