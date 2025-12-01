Riquelme sorprendió a La Bombonera con un gesto inesperado hacia Victoria Azarenka

La presencia de Azarenka en la Bombonera no pasó inadvertida. Foto: NA.

En medio del encuentro entre Boca Juniors y Argentinos Juniors por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura 2025, el presidente del club, Juan Román Riquelme, le entregó una camiseta personalizada a la tenista Victoria Azarenka.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el accionar del mandatario xeneize se robó todos los lentes de las cámaras de televisión, y de esta manera, el momento quedó grabado como parte de la clasificación de la institución a la semifinal del cierre del campeonato.

La presencia de Azarenka en la Bombonera no pasó inadvertida, ya que la ex número uno del mundo aprovechó su estadía en el país para presenciar un duelo definitorio del certamen local.

Su recorrido por el estadio incluyó un breve intercambio con el presidente del club y miembros de la dirigencia, quienes le dieron la bienvenida en nombre de la institución.

Tras la entrega de la camiseta, la deportista bielorrusa siguió el desarrollo del encuentro desde uno de los palcos oficiales y celebró la actuación del equipo, que logró avanzar a la siguiente instancia.

El gesto protocolar quedó enmarcado como una nota de color en una noche marcada por el clima de definición y el apoyo masivo del público. (NA).