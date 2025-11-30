Bahía Blanca y gran parte de la zona se encuentran en alerta amarillo para lo que resta del domingo

Fotos: SMN y Archivo La Nueva.

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para la noche de este domingo. El aviso contempla a Bahía Blanca y gran parte de la región.

Según el ente, el área podría ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.

En este marco, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La advertencia abarca los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Tornquist y el sur de Coronel Dorrego. También incluye el sur de La Pampa y el norte de Río Negro.

Por ello, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones:

Evitar salir.

No sacar a basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.