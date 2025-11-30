A qué hora y desde dónde larga Franco Colapinto, en la penúltima fecha de la Fórmula 1

Se cierra el Gran Premio de Qatar, 23ª presentación del campeonato mundial de Fórmula 1 en 2025 y con la atención centrada en los aspirantes al título. Desde las 13, se pondrá en marcha la carrera sobre 57 vueltas en el circuito de Losail, de 5.419 metros, en donde Franco Colapinto estará partiendo desde la vigésima posición con el Alpine, y nuevamente desde boxes.

La razón de la penalización para el auto de argentino se debe a una nueva modificación en la configuración de la suspensión que realizaron los mecánicos e ingenieros de Alpine F1 Team, durante la vigencia del parque cerrado y sin la aprobación del delegado técnico de FIA, Jo Bauer, quien elevó el informe a los comisarios deportivos sobre dicho tema, repitiendo su partida como en la carrera Sprint del sábado.

En tanto, quienes están definiendo el certamen ocuparán de manera aleatoria la grilla de largada, con Oscar Piastri largando con el McLaren desde la «pole» escoltado por su compañero Lando Norris, quien lidera el certamen, y con el actual defensor de la corona, Max Verstappen ubicándose tercero con el Red Bull. Vale destacar que provisionalmente Norris cuenta con 396 puntos y supera a Piastri por 18 y a Verstappen por 25, cuando restan 50 puntos (contando la carrera de este domingo).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una de las sanciones que rigen desde la FIA es para el brasileño Gabriel Bortoleto, quien debe penalizar cinco (5) posiciones en la grilla por haber provocado una colisión en la largada del GP de Las Vegas, el pasado sábado, cuando en el frenaje de la primera curva su Sauber impactó contra el Aston Martin de Lance Stroll, provocando el abandono de ambos.