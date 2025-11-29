Colapinto explotó tras la Sprint en Qatar: “No vamos rápido y es lo más frustrante”

Franco Colaínto y su desepeño en la Sprint del GP de Qatar. Foto: NA.

Después de finalizar en el último lugar de la carrera Sprint por el Gran Premio de Qatar 2025, el piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, apuntó contra la velocidad de su monoplaza.

“No vamos rápido y eso es lo más frustrante... lo ablandamos (los neumáticos) mucho y no va. La pista es muy complicada, hay grava y derrapan mucho los pianos, es un circuito con mucha vibración adelante, por eso costó bastante”, sentenció el corredor pilarense en su declaración poscompetición a medios presentes en boxes.

Por otra parte, el automovilista realizó un análisis crítico de su desempeño dentro del Circuito Internacional de Losail.

“Lamentablemente salí atrás de Lance Stroll, y estuve yendo muy lento toda la vuelta y quedé atrás del Aston Martin, por eso no pude hacer una vuelta limpia”.

“Creo que fue muy positivo para aprender de esto”, cerró sus dichos Franco Colapinto.

A pesar del complicado rendimiento mostrado en la Sprint, el joven piloto argentino se mostró convencido de que el equipo podrá mejorar de cara a la carrera principal del fin de semana. Desde Alpine reconocen que aún deben ajustar varios aspectos del auto para recuperar competitividad en un campeonato que avanza a gran velocidad.

El resultado en Losail volvió a dejar en evidencia la falta de ritmo del A525, una problemática que Colapinto arrastra desde las primeras fechas de la temporada. Sin puntos en esta ocasión, el desafío inmediato será encontrar soluciones que permitan aspirar, al menos, a pelear en la mitad del pelotón.

Este mismo sábado a las 15 se disputará la clasificación, aunque de cara a la carrera de mañana (se larga a las 13) el argentino confía en que el análisis minucioso de los datos y el trabajo nocturno de los ingenieros aportarán claridad para corregir el rumbo.

Aunque la sequía de puntos continúa, Colapinto aseguró que no pierde la motivación y que su objetivo sigue siendo el mismo: acercarse a los puestos puntuables y consolidarse en la Fórmula 1. (NA).