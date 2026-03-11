Susbielles: “Esta inversión consolida a Bahía Blanca como el lugar natural de salida de Vaca Muerta"

Luego de que la empresa Transportadora Gas del Sur ( TGS) confirmó que concretará en Bahía Blanca la mayor inversión de su historia para un proyecto de líquidos de Gas Natural con la ampliación de sus instalaciones en el área White – Galván, confirma el lugar que ocupa la ciudad como salida natural de la producción de Vaca Muerta.

De esta manera, el jefe comunal mostró su satisfacción por el anuncio de una inversión de 3.000 millones de dólares para un proyecto que conectará la cuenca de Vaca Muerta con el polo petroquímico bahiense mediante nueva infraestructura para transporte, procesamiento y exportación de hidrocarburos.

“Esta inversión es la consolidación de Bahía Blanca como el lugar natural de salida de Vaca Muerta, donde se puede agregar valor, y más tiempo se puede ahorrar para salir rápidamente al mercado, que es lo que -sin lugar a dudas- Argentina necesita”, sostuvo.

Además destacó la labor de todos los actores intervinientes en los procesos técnicos y administrativos que permitieron la concreción de una inversión tan relevante para el desarrollo productivo e industrial de la ciudad.

Por su parte, Oscar Sardi, CEO de TGS, señaló que “estamos impulsando una inversión estratégica de gran relevancia para el desarrollo energético de Argentina".

"Esta inversión generará exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales, consolidando una fuente genuina de divisas y reafirmando nuestra responsabilidad en el fortalecimiento de la infraestructura productiva del país”, expresó.

El desarrollo del proyecto de TGS reviste una importancia estratégica para Bahía Blanca y su puerto, en tanto representa una oportunidad concreta para consolidar su posicionamiento como nodo logístico clave en el proceso de transformación energética del país.

Esta iniciativa no solo implica una inversión de gran escala y la incorporación de infraestructura de alto valor tecnológico, sino que también proyecta un impacto positivo en la generación de empleo, la dinamización de cadenas de valor locales y regionales y el fortalecimiento del perfil energético en el complejo industrial de Bahía Blanca.

El proyecto

El desarrollo contempla la construcción de una planta de extracción en Tratayén (Neuquén), así como de un poliducto que conectará dicha localidad con Bahía Blanca, donde se prevé la construcción de una planta de fraccionamiento con una capacidad estimada de 90.000 barriles diarios, junto con una nueva terminal portuaria en Puerto Galván destinada al almacenamiento, la refrigeración y el despacho de dichos productos.

Las instalaciones proyectadas en el puerto incluyen dos tanques de gasolina natural de 30.000 metros cúbicos cada uno, un tanque de propano de 100.000 m³, otro de butano de 70.000 m³, y la instalación de brazos de carga para producto refrigerado en las postas existentes.

Este proyecto prevé movilizar aproximadamente 3.000.000 de toneladas anuales, lo que representa más del 15% del movimiento de cargas registrado anualmente en el área de Ingeniero White–Galván.

La magnitud total de la inversión asociada al proyecto, de USD 3000 millones, y la generación de empleo durante las etapas de construcción, de 4000 nuevos puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos, generarán un impacto económico significativo tanto para la ciudad como para la región.