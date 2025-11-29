En vivo: Colapinto salió de boxes en la carrera sprint del GP de Qatar

El piloto argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, largaron desde el pit lane en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, que se corre en este momento, correspondiente a la vigésimo tercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

“Pierre y Franco comenzarán la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de hoy desde el pit lane después de que el equipo realizara cambios de configuración en ambos autos en condiciones de Parque Cerrado”, detalló Alpine a través de un comunicado en las redes sociales.

La decisión parece lógica, ya que este viernes ambos pilotos tuvieron un muy flojo desempeño en la práctica libre y en la clasificación de la carrera sprint, donde habían terminado en las últimas dos posiciones, por lo que las modificaciones les podrían servir de cara a la clasificación para la carrera principal que comenzará a las 15.

*El minuto a minuto

-11.05: ¡Empezó la carrera sprint!

Gran largada de Verstappen, que subió rápidamente del sexto al cuarto lugar.

-10.43: Se viene la carrera sprint

En poco más de 15 minutos comenzará la carrera sprint del GP de Qatar.

-10.18: Colapinto y Gasly saldrán desde el pit lane

Alpine rompió el Parc Ferme para realizar modificaciones en los monoplazas de sus pilotos, por lo que ambos largarán desde el pit lane.