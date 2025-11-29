En vivo: Colapinto finalizó 20º y quedó eliminado de la qually 2 para el GP de Qatar

Comenzó la clasificación para el Gran Premio de Qatar, cuya largada será mañana las 13 hora de nuestro país.

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, quedó eliminado al no lograr el tiempo de vuelta necesario para quedar entre los 15 mejores.

El argentino ya venía de un rendimiento similar tanto en la primera y única prueba libre del fin de semana (el viernes) en la que el piloto pilarense finalizó último. Y esa posición la repitió luego en la clasificación a la carrera sprint y en esta última, que se dio en la mañana de sábado.

Cronología

15.22. Los pilotos eliminados tras la primera tanda clasificatoria fueron Tsunoda (16º), Ocon (17º), Hamilton (18º), Stroll (19º) y Colapinto (20º).

15.20. Al finalizar la Qually 1 (Q1), Franco Colapinto no logró meterse entre los 15 primeros que afrontarán la Q2 y finalizó 20º, a +1s063 de la punta, que fue para George Russell (Mercedes) con un tiempo de 1m20s/074.

En cambio Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, quedó 15º a pesar que no se le computó su último giro y participará de la siguiente instancia.

15.13. Lando Norris logró 1m20s/157 la vuelta y se mantiene con el mejor tiempo

15.10. Pierre Gasly hizo una buena vuelta y quedó 2º a 57 milésimas del líder (Hadjar, 1m20s/603)

15.07. Franco Colapinto se fue de pista (cuatro neumáticos afuera) y no se le computó la vuelta. Había hecho buen tiempo parcial.

15.05. Con los Kick Sauber del alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, inicia la qualy 1 para la carrerea principal del Gran Premio de Qatar. Todos los equipos con cubiertas blandas, para lograr mejores rendimientos.