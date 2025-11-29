La inesperada fuente de inspiración que Rosalía usa para componer

La española Rosalía sorprendió al revelar una influencia inesperada en su proceso creativo durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (eltrece). La artista contó que, cuando compone, vuelve a la lírica tradicional y que entre sus lecturas aparece nada menos que Carlos Gardel.

Mientras describía el trabajo detrás de su nuevo proyecto —un proceso que le llevó tres años—, Rosalía explicó que su punto de partida suele ser el piano y la voz, pero que también se apoya en bibliografía especializada para pulir ideas.

"Tenía una mesa llena de libros que iba consultando; de hecho, uno de ellos era de letras de tango… Me acuerdo de estar ahí mirando el trabajo de Carlos Gardel…", contó.

La catalana detalló que todo lo que sean "recojos de letras tradicionales" y "poemarios" le sirve como disparador, confirmando que la sombra creativa del gran ícono argentino —fallecido en un accidente aéreo en 1935— sigue colándose en la música contemporánea. (NA)